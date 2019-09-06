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Öğretmenlere trafik eğitimi veriliyor

Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce öğretmenlere trafik eğitimi veriliyor.

06.09.2019 15:22 Öğretmenlere trafik eğitimi veriliyor
Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce öğretmenlere trafik eğitimi veriliyor.
İlçede ikincisi düzenlenen ve ilk ve ve ortaöğretim okullarında görevli öğretmenlere verilen eğitimde daha önce trafik eğitimine girmemiş öğretmenlere yönelik seminer, Cemil Şensoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Eğitimi, trafikte algı ve farkındalık oluşturmak, kazaları önleyecek bir trafik kültürü benimsetmek amaçlarıyla Çarşamba Trafik Büro Amiri Komiser Samet Aydın ile trafik eğitimcisi polis memuru Gökhan Aybak verdi.

Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: AA

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