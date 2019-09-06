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Öğretmenlere trafik güvenliği eğitimi

Amasya'daki sınıf öğretmenlerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi görevlileri tarafından trafik güvenliği eğitimi verildi.

06.09.2019 16:48 Öğretmenlere trafik güvenliği eğitimi
Amasya'daki sınıf öğretmenlerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi görevlileri tarafından trafik güvenliği eğitimi verildi.
Amasya Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki eğitime konuşmacı olarak katılan, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Şahin, kazalar hakkında bilgi verdi.
Şahin, kazaları önlemenin en etkili yolunun bilinçli sürücüler ve yayalar yetiştirmek olduğunu vurguladı.
Trafik eğitimlerinin öğretmen polis iş birliği ile her sene devam edeceği kaydedildi.

Emniyet Müdürlüğü, Amasya Belediyesi, Amasya, Güncel

Kaynak: AA

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