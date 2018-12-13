13 Aralık 2018, 18:00
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Öğretmenlere Yönelik 'Sabır' Paneli

Öğretmenlere Yönelik

Bilecik'in Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlere yönelik sabır konulu panel düzenledi.

Bilecik'in Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlere yönelik sabır konulu panel düzenledi.

Bozüyük Eğitim Harekatı (BOZEH) kapsamında hazırlanan panele Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dr. Öğrt. Üyesi Fatih Tok konuşmacı olarak katıldı. Bozüyük Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen panele, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmenleri ile ana sınıfı ve ilkokul sınıf öğretmenleri katıldı. BOZEH kapsamında Değerler Eğitimi Ekibinin organize ettiği 'Sabır' konulu panel öğretmenler tarafından dikkatle dinlenildi. Panel sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya konuşmacı Fatih Tok'a teşekkür etti. Panel hatıra fotoğraf çekilerek sona erdi. - BİLECİK Fatih,Bilecik,Bozüyük
13 Aralık 2018 Perşembe 18:00