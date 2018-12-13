Öğretmenlere Yönelik 'Sabır' Paneli

Bilecik
'in Bozüyük
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından öğretmenlere yönelik sabır konulu panel düzenledi.
Bozüyük Eğitim Harekatı (BOZEH) kapsamında hazırlanan panele Osmangazi
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dr. Öğrt. Üyesi Fatih
Tok konuşmacı olarak katıldı. Bozüyük Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen panele, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmenleri ile ana sınıfı ve ilkokul sınıf öğretmenleri katıldı. BOZEH kapsamında Değerler Eğitimi Ekibinin organize ettiği 'Sabır' konulu panel öğretmenler tarafından dikkatle dinlenildi. Panel sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya
konuşmacı Fatih Tok'a teşekkür etti. Panel hatıra fotoğraf çekilerek sona erdi. - BİLECİK
Fatih,Bilecik,Bozüyük
13 Aralık 2018 Perşembe 18:00