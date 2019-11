Öğretmenleri evlerinde misafir etmek için liste oluşturdular

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin İran sınırındaki Çatalca köyündeki vatandaşlar, çocuklarını geleceğe hazırlayan öğretmenleri, evlerinde en iyi şekilde ağırlamak için hazırlanan listeye göre davet ediyor.İlçe merkezine 40 kilometre mesafedeki Çatalca köyü ile Soğuksu ve Erdemli mezralarında yaşayanlar, bölgede görev yapan öğretmenler için her türlü imkanı seferber ediyor.Ailelerinden uzakta görev yapmanın hüznünü yaşayan öğretmenleri bir an olsun yalnız bırakmayan yöre halkı, onları evlerinde en güzel şekilde ağırlamak için yoğun çaba sarf ediyor.Öğretmenleri evlerinde misafir etmek isteyenler arasında karışıklık yaşanmaması için muhtar ve köy sakinleri "öğretmenleri misafir etme listesi" oluşturdu."Öğretmenlerimiz liste sırasına göre evlere geliyor"Köy muhtarı Azizhan Çelikbaş, AA muhabirine, 2 yıl önce hizmete açılan okulda öğretmenlerin büyük fedakarlıklar yaparak çocuklara eğitim verdiklerini söyledi.Öğretmenleriyle çok iyi bir iletişim kurduklarını anlatan Çelikbaş, "Köydeki vatandaşlarla bir liste oluşturduk ve bu listeye göre öğretmenlerimizi evlerimize davet ediyoruz. Çünkü davetlerde karışıklık oluyordu. Listeyi okulun kapısına astık. 200 hane var, öğretmenlerimizi bu evlerimizde ağırlıyoruz, sohbet ediyoruz. Öğretmenlerimiz liste sırasına göre evlere geliyor." dedi."Öğretmenlerimiz bizim baş tacımızdır"Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı da ziyaret ettiği köyde muhtar ve vatandaşları gösterdikleri misafirperverlikten dolayı kutladı.İlçede huzur ve güven ortamının sağlandığını anlatan Saklı, "Gerçek bir Anadolu insanının misafirperverliği, dürüstlüğü ve doğallığını burada görüyoruz. Burada birçok öğretmenimiz yıllarca evlerde ağırlandı. Bölgede terör varsa bunun temel sebebi eğitimsizliktir. Bunun önüne geçebilmek için öğretmenlerimiz bizim için çok önemli ve baş tacımızdır." diye konuştu."Çok iyi karşılıyorlar, çok ilgileniyorlar"Okul müdürü Başaran Dilek de eğitim kalitesini yükseltmek için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade ederek, "Velilerimiz bizleri sürekli evlerine davet ediyor. Eğitim kalitesini daha yukarılara taşımak için velilerimizle sürekli iletişim halindeyiz. Bizimle çok ilgileniyorlar. Onların sayesinde hiç yabancılık çekmiyoruz, Allah onlardan razı olsun." ifadelerini kullandı.Okulun beden eğitimi öğretmeni Bartınlı Çağla Suna da ön yargılarla geldiği ilçede çok sıcak karşılandığını anlattı.Çocukların gönlüne dokunmak için seferber olduklarını belirten Suna, şunları kaydetti:"Yöre halkı çok misafirperver olduğu için bizleri her gün evlerine davet ediyor. Köy kalabalık olduğu için de sürekli karışıklık oluyor. Bunun için de liste hazırladılar. Hazırlanan listeye göre her gün bir velimize konuk oluyoruz. Çok iyi karşılıyorlar, çok ilgileniyorlar. Birilerinin buralara gelip bu çocukların ellerinden tutması, kalplerine dokunması gerekiyordu. Biz bu görevi üstlendik ve gururla devam ettireceğiz."