Öğretmenleri İçin Boyadılar

Özel Bursa Kültür Okulları, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri kapsamında, Yağlı Boya Kulübü öğrencilerinin eserlerinden oluşan resim sergisini, Korupark Alışveriş Merkezinde vatandaşların beğenisine sundu. Birçok karma eserin sergilendiği sergide, Kültürlü öğrencileri velileri de yalnız bırakmadı.

18 Kasım'a kadar

18 Kasım tarihine kadar Korupark AVM sinema katında herkesin beğenisine sunulacak olan "Öğretmenim canım benim " Yağlı Boya sergisi açılış gününde meraklılarından ilgi gördü.