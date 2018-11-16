16 Kasım 2018, 11:17
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Öğretmenleri İçin Boyadılar

Öğretmenleri İçin Boyadılar

Özel Bursa Kültür Okulları Yağlı Boya Kulübü öğrencileri tarafından, 24 Kasım Öğretmenler gününe nedeniyle 'Öğretmenim canım benim' isimli yağlı boya sergisi açıldı.

Özel Bursa Kültür Okulları, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri kapsamında, Yağlı Boya Kulübü öğrencilerinin eserlerinden oluşan resim sergisini, Korupark Alışveriş Merkezinde vatandaşların beğenisine sundu. Birçok karma eserin sergilendiği sergide, Kültürlü öğrencileri velileri de yalnız bırakmadı.

18 Kasım'a kadar

18 Kasım tarihine kadar Korupark AVM sinema katında herkesin beğenisine sunulacak olan "Öğretmenim canım benim " Yağlı Boya sergisi açılış gününde meraklılarından ilgi gördü.

Bursa
16 Kasım 2018 Cuma 11:17