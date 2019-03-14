14 Mart 2019, 18:57
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Öğretmenleri Taşıyan Minibüs ile Otomobil Çarpıştı

Öğretmenleri Taşıyan Minibüs ile Otomobil Çarpıştı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde öğretmenlerin bulunduğu minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4'ü öğretmen, 6 kişi yaralandı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde öğretmenlerin bulunduğu minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4'ü öğretmen, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beytüşşebap ilçesi Mezra beldesi Çığlı Köyü yolunda öğretmenleri taşıyan Hekim Balık yönetimindeki 27 P 4350 plakalı servis minibüsü, karşı yönden gelen Nuri Timur yönetimindeki 04 AJ 380 plakalı otomobille çarpıştı.

Araç sürücüleri Timur ve Balık'ın yanı sıra minibüsteki 4 öğretmen yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Beytüşşebap Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Timur'un durumunun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Beytüşşebap, Güncel
Kaynak: AA