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Öğretmenleri taşıyan minibüs kamyonla çarpıştı: 13 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde öğretmenleri taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu serviste bulunan 13 öğretmen hafif yaralandı.

18.12.2019 14:55 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:59Öğretmenleri taşıyan minibüs kamyonla çarpıştı: 13 yaralı
'nın ilçesinde öğretmenleri taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu serviste bulunan 13 öğretmen hafif yaralandı.

Kaza, Karapınar ilçesi Kayalı Mahallesi Kepez mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karapınar istikametinden Aksaray istikametine öğretmenleri taşıyan O.G. idaresindeki 50 DK 111 plakalı minibüs ile Aksaray'dan Karapınar istikametine seyir halinde olan E.Ü. yönetimindeki 42 L 5113 plakalı kamyon yoğun sis nedeniyle çarpıştı. Kazada hafif yaralanan 13 öğretmen ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Karapınar ve Emirgazi Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KONYA

Karapınar, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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