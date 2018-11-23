Öğretmenlerimiz, Başöğretmen Atatürk'ün İzinde, Aydın Nesiller Yetiştirecektir

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Millet mekteplerinin başöğretmeni' unvanının verildiği ve tüm öğretmenlerimize armağan edilen 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladığımız bu gün, yediden yetmişe hepimiz için en önemli günlerden biridir.

Görevlerinin ötesinde, fedakarlıkla ve hatta hayatlarını adayarak, bizleri, ülkemizin gelecek nesillerini yetiştiren değerli öğretmenlerimizin emeğini her ne yaparsak yapalım, ödeyemeyiz!

Türkiye Cumhuriyeti'nin, çağdaş ve aydınlık Türkiye'nin inşaa edildiği günlerde Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir' diyerek vurguladığı gibi, bugün de Türk Milleti'nin kurtarıcıları çağdaş ve aydın görüşlü öğretmenlerimizdir.

Sevgi ve sabırla adeta ilmek ilmek geleceğimizi dokuyan, öğretmenliği sadece bir meslek olarak değil, insan yetiştiren bir vazife olarak gören öğretmenlerimiz, Başöğretmen Atatürk'ün ilkelerinin izinde, aydın nesiller yetiştirecektir.

Bugün, ekonomik güçlükler, işsizlik tehdidi ve siyasi baskı altında bu kutsal görevi yapabiliyor olmanın onurlu başarısını yaşayan öğretmenlerimizin ekonomik ve sosyal sorunları derhal çözümlenmelidir. Bu vesile ile; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği 24 Kasım'da, Başöğretmenimizin yolunda fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirme sorumluluğu ve bilinciyle hareket eden tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyor, aramızdan ayrılan tüm öğretmenlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum."