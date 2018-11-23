Öğretmenlerimiz, Necmettin'in Görevini Yarım Bırakmasın"

VEYSEL KARA - Şanlıurfa
'dan memleketi Gümüşhane
'ye gelirken Tunceli
'de terör örgütü PKK
mensuplarınca kaçırıldıktan sonra şehit edilen 24 yaşındaki sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın ailesi, evlatlarının şehadetinin ardından gelen ikinci 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü buruk karşılıyor.
Şehit öğretmenin babası Hamit Yılmaz
, evladının şehadetinin ardından yurdun dört bir köşesinden gelen mektup, mesaj ve telefonlarla acısını dindirmeye çalışıyor.
Oğullarının ilk görev yerinde Öğretmenler Günü kutlayamadan şehit edilmesinin ardından her 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde hüzün yaşayan baba Yılmaz, oğlunun kabri başında kendisine gelen mektupları ve Kur'an-ı Kerim okuyarak devletin ve milletin bekası için dua ediyor. Torul
ilçesinin Demirkapı köyündeki aile kabristanlığındaki oğlunun kabrini sık sık ziyaret eden baba Hamit Yılmaz, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, evladını kaybetmenin hüznünü yaşadığını söyledi.
Sınıf öğretmeni olan oğlu Necmettin Yılmaz'ın yaz tatili için memleketi Gümüşhane'ye dönerken Tunceli- Pülümür
yolunda alıkonularak katledildiğini anımsatan baba Yılmaz, "Rabbim bize bedenini nasip et diye dua ettik. 27 günlük bir arama sürecinden sonra dualarımız kabul oldu. Allah'a hamdolsun. En azından mezarına gelip Kur'an-ı Kerim okuyup dua edebiliyoruz." dedi.
Baba Yılmaz, Necmettin öğretmenin idealleri olduğuna işaret ederek, oğlunun, vatanı ve milletine tutkuyla bağlı bir öğretmen olduğunu vurguladı.
Şehit öğretmenin, öğrencilerine ilim, irfan öğretip vatana ve millete faydalı evlatlar olarak yetişmeleri için çaba harcadığına dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam etti:
"Bu durum vampirlerin ve asalakların işine gelmedi ve Necmettin'i katlettiler. Şanlıurfa'ya tayini çıktığına aile olarak sevindik çünkü Hazreti İbrahim'den dolayı o topraklara bir yadımız vardı. Siverek
halkı da bize çok iyi baktı. Biz onlardan razıyız. Öğrencilerini evlatları olarak görüyorum. Onların gözünden dökülen yaşlar hala benim hafızamda. Silinecek de değil. Onlara selam ve sevgilerimi sunuyorum. Hak ile batılın savaşı bu. Bu cehaletle savaş devam edecek."
Erdoğan ve Soylu'ya teşekkür
Son dönemde terörle mücadelede başarılı operasyonlar gerçekleştirildiğine işaret eden Yılmaz, bu operasyonların Türk milletinin yurdunu kimseye yar etmeyeceğinin bir göstergesi olduğunu söyledi.
Yılmaz, operasyonlara katılan ve irade gösteren tüm güvenlik güçleri ile devlet büyüklerine teşekkür ederek, "Buradan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu
'ya teşekkür ediyorum.Terörle mücadeledeki başarıyı gördükçe gönlümüz soğuyor. Kalplerimiz, davamız ve yolumuz bir. Göstermiş oldukları çabalarda şehit aileleri olarak arkalarında olduğumuzu söylemek istiyorum. Allah devlet büyüklerimizden ve güvenlik güçlerimizden razı olsun. Rabbim bu yolda hepsini muzaffer etisin diye dua ediyoruz." ifadesini kullandı.
"Milletimizin öğretmenleri Necmettin gibi yürekli"
Oğlu Necmettin Yılmaz'ın 8 aylık öğretmenken şehit edildiğini ve hiç Öğretmenler Günü kutlayamadığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:
"Geçen yıl ilk 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayacaktı. Ona nasip olmadı. Bu yıl ikinci senesi. Yaşayan öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. Tüm şehitlerimize ve şehit öğretmenlerimize rahmetler diliyorum. Bu süreçte Türkiye
'nin çeşitli yerlerinden telefonlar, mesajlar ve mektuplar aldık. Devletimiz ve milletimiz bizi yalnız bırakmadı. Allah hepsinden razı olsun. Ben eminim ki aziz milletimizin öğretmenleri Necmettin gibi yürekliler. İlmen
cehaletle ve cahillikle savaşta muzaffer olacağımıza inanıyorum. Benim öğretmenlerimizden tek dileğim, Necmettin'in görevini yarım bırakmasınlar. O uğurda cahilliklerle savaşsınlar istiyorum."
Baba Yılmaz, oğlu şehit öğretmen adına köylerinde bir fidanlık oluşturmak için çalışma yürüttüklerini de sözlerine ekledi.
Şehit öğretmenin adı okul, bulvar ve kütüphanelerde yaşatılıyor
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı kırsal Çiftçibaşı Mahallesi'nde sınıf öğretmeni olarak görev yapan Necmettin Yılmaz, 16 Haziran 2017'de memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli-Pülümür kara yolunda terör örgütü PKK mensupları tarafından yolu kesilip aracı yakılarak kaçırılmış, daha sonra da şehit edilmişti.
Şehadetinin ardından Milli Eğitim Bakanlığınca Siverek'teki görev yaptığı okul ve memleketi Torul ilçesindeki imam-hatip lisesi ile yurdun çeşitli yerlerindeki kütüphanelere ve Tunceli'de bir bulvara Necmettin öğretmenin adı verilmişti.
Şanlıurfa,Tunceli