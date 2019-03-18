Öğretmenlerin Baharda Kayak Keyfi

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Ardahan'ın Göle ilçesinde görevli bir grup öğretmen, baharda da kayak yapma imkanı sunan Yalnızçam Kayak Merkezi'nde hem kayak öğrendi hemde eğlenceli anlar yaşadı.Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Kafkaslar'ın buluşma noktasındaki Ardahan'da yer alan ve geçen yıl yapılan yatırımlarla Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olmaya aday Yalnızçam Kayak Merkezi, bahar mevsimi olmasına rağmen kış aylarında olduğu gibi kayak öğrenmek isteyenlerin uğrak yeri olmayı sürdürüyor.Yalnızçam, bu sezon tam kapasite ile hizmet vererek, çevre illerin dışında yurdun çeşitli kentlerinden de kayak ve macera tutkunlarını ağırladı.Ziyaretçilerine doyumsuz manzara imkanı sunan Yalnızçam'ın konukları arasında yer alan Göle ilçesinde görev yapan 25 kişilik öğretmen grubu da ilkbahar mevsimine rağmen kayak öğrenme imkanı buldu.Öğretmenler antrenörler eşliğindeki eğitimlerinde halen uygun kar kalınlığına sahip Yalnızçam'da kayak yapmanın keyfini de çıkardı.Göle Kaymakamı Cevat Gün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yalnızçam'da kışın öğretmenler için birçok sosyal etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, ilkbaharda bu etkinliklere kayağı da dahil ettiklerini söyledi.Öğretmenlerin kayak öğrenmesi için açılan kursa destek veren İl Özel İdaresi yetkililerine teşekkür eden Gün, "Öğretmenlerimiz bizim göz bebeğimizdir. Bu faaliyetimizi moral, motivasyon ve sosyal etkinlik anlamında önemsiyoruz. Etkinliği iyi ki yapmışız. Kayak öğrenen öğretmenlerimiz aynı zamanda güzel eğlendiler. İnşallah kısa sürede meyvesini de almış oluruz." ifadelerini kullandı.Kayak Antrenörü Seyfullah Bayraktan da hafta sonları öğretmenler için kayak kursu açıldığını ve katılanların kayağa son derece ilgi duyduğunu belirterek, "İlçe merkezi ve ilçeye bağlı köylerde görev yapan bir grup öğretmen kayak öğrenmek istedi. Kaymakamlığımızın öğretmenler için düzenlediği etkinlik gayet güzel oldu. Çünkü ilgi son derece iyi. İlgi iyi olunca da çabuk öğrenme imkanı buldular. Burada yeni kayak öğrenmek isteyenler için ideal pistimiz mevcut. Dolayısıyla öğretmenlerimiz bunu en iyi şekilde değerlendirdiler." dedi."Baharda kayak öğreniyoruz"Kursa katılan öğretmenlerden Dilan Atalay, bahar ayında kayak öğrenme imkanı bulmanın farklı duygu olduğunu söyledi.Kayağı öğrenmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Atalay, "Baharda kayak öğreniyoruz, bu da memleketimizin güzelliği. Yalnızçam'da kaliteli karımız ve güzel tesisimiz mevcut, bunu değerlendiriyoruz. Kaymaktan korkan biriydim ama şu an çok mutluyum. Kaymakamlık böyle organizasyon yaptı. Hem kayak öğrendik hem de eğlendik. Bizim için değişiklik oldu, çok mutluyuz. Kayarak yukarıdan aşağı inmek çok güzel duygu. Herkese tavsiye ederim." şeklinde konuştu.Öğretmen Nesrin Demir ise kayak yapmayı herkese tavsiye ederek, "Başka yerde insanlar denize girerken, çiçekler açarken biz burada halen karın ve kayağın keyfini çıkarıyoruz. Herkesi buraya bekleriz." dedi.