- Öğretmenlerin bulunduğu otomobil dereye yuvarlandı: 5 Yaralı
ADIYAMAN - Adıyaman
'da, okula giden öğretmenlerin içerisinde bulunduğu otomobilin kontrolden çıkarak dereye yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'dan, Kömür Beldesine bağlı Yassıkaya ile Serintepe İlk Okullarında bulunan öğrencilere eğitim vermek üzere yola çıkan ve içerisinde öğretmenlerin bulunduğu Cengiz Toprak idaresindeki 34 UA 9073 plakalı otomobil, Kömür Beldesi yakınlarında kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü Cengiz Toprak, Yılmaz Çetinkaya
, Sibel Öztürk
ve İpek Arısan yaralandı. Kazayı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen acil sağlık ekiplerinden Ahmet Yiğit, yaralılara müdahale etmek istediği esnada dengesini kaybederek dereye yuvarlandı. Kazada yaralanan öğretmenler ile yaralı öğretmenlere müdahale etmek isterken düşerek yaralanan sağlık görevlisi yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.