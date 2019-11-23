Haberler » Güncel » Öğretmenlerin Gölcük buluşması - Haber

Öğretmenlerin Gölcük buluşması

Kütahya'nın Simav ilçesinde görev yapan öğretmenler, bin 450 rakımlı Gölcük Yörük Yaylası mesire alanında bir araya geldi.

23.11.2019 10:39 | Son Güncelleme: 23.11.2019 10:43Öğretmenlerin Gölcük buluşması
'nın ilçesinde görev yapan öğretmenler, bin 450 rakımlı Yörük Yaylası mesire alanında bir araya geldi. Simav İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesindeki etkilikte, 1 haftalık eğitime ara verilmesinden yararlanılarak öğretmenler arası dayanışma ve kaynaşmanın sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Simav İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Özgür Yıldız, eğitim ve öğretime 1 haftalık ara verilmesi sebebiyle, öğretmenlerle bir araya geldiklerini ifade etti. Yıldız, " Simav'ın bin 450 rakımlı Gölcük mesire alanında, ilçe merkezindeki öğretmenlerimizle bir etkinlik düzenledik. Doğa yürüyüşünün ardından açık havanın tadını çıkaran öğretmenlerimiz hem piknik yaptı, hem de doğa fotoğrafları çekti. Öğretmenlerimizle birlikte olmanın, dayanışmayı artırdığını gördük. Katılımlarından dolayı tüm öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kütahya, Gölcük, Simav, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:32 Aybüke öğretmenin ailesi bu 24 Kasım'ı da hüzünlü geçiriyor
14:30 Bakan Ziya Selçuk: "Türkiye Öğretmenler Kupası, öğretmenlik anlayışımızın bir göstergesi"
14:26 Taksim'de öğretmenlerden 'şiddete dur de' eylemi
14:26 Antidepresan kullanımı artıyor
14:25 Amatör boksör, muşta ve demir sopayla dövülerek öldürülmüş
14:11 Rahmi Turan, "Erdoğan ile İnce görüştü" bilgisini Talat Atilla'dan aldığını açıkladı
13:10 Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt, son yolculuğuna uğurlandı
13:07 Bir türlü önüne geçilemiyor! İSPARK değnekçisinin rahatlığı pes dedirtti
12:23 Muharrem İnce'den "Erdoğan'la görüştü" iddialarına bir yanıt daha: Şerefsizce bir saldırıdır
12:13 Osmanlı camisinin toprak altındaki kalıntılarını mahkumlar gün yüzüne çıkarıyor
11:27 Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 14:34:17