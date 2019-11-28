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'Öğretmenlerin Gözünden Kareler' fotoğraf sergisi açıldı

'Öğretmenlerin Gözünden Kareler' fotoğraf sergisi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Fuaye Salonu'nda açıldı.

28.11.2019 15:49 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:50'Öğretmenlerin Gözünden Kareler' fotoğraf sergisi açıldı

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Özcan'ın katıldığı sergi açılışına ilgi yoğundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Fotoğraf Derneği (MAFOD) işbirliği ile 'Öğretmenlerin Gözünden Kareler' fotoğraf sergisi açıldı. Açılışa Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kavas, Manisa Fotoğraf Derneği Başkanı Nazmi Çaykara, dernek üyeleri ve davetliler katıldı. Kurdele kesimiyle açılışı yapılan sergide, davetliler tek tek sergilenen fotoğrafları yakından incelediler. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan ve davetliler beğenilerini ifade ederek, öğretmenleri tek tek tebrik ettiler. Serginin 28- 30 Kasım tarihleri arasından Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Fuaye Salonu'nda gezilebileceği belirtildi.


Manisa, Fırat, Güncel

Kaynak: Bültenler

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