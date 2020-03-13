Öğretmenlerin hizmet içi eğitimleri EBA üzerinden yapılacak
Milli Eğitim Bakanlığınca illere gönderilen yazıda, öğretmenlerin mesleki çalışmaları ve hizmet içi eğitim faaliyetlerinin, koruma ve önleme tedbirleri süresince uzaktan eğitim programları ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden gerçekleştirilmesi istendi.
13.03.2020 18:58 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:58
Milli Eğitim Bakanlığınca illere gönderilen yazıda, öğretmenlerin mesleki çalışmaları ve hizmet içi eğitim faaliyetlerinin, koruma ve önleme tedbirleri süresince uzaktan eğitim programları ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden gerçekleştirilmesi istendi.
Bakanlık tarafından Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla illere gönderilen yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün gerçekleştirilen toplantıda, dünyada hızla yayılan yeni tip Koronavirüsün etkilerinden korunmak amacıyla bazı tedbirler alındığı, MEB'e bağlı eğitim kurumlarında 6-10 Nisan'da uygulanacak ikinci ara tatilin 16-20 Mart'a çekildiği hatırlatıldı.
Bu doğrultuda, okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve hayatboyu öğrenme kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlere yönelik ikinci ara tatildöneminde planlanan mesleki çalışmaların 16-20 Mart'ta gerçekleştirileceği belirtilen yazıda, şunlar kaydedildi:
"Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında görevli personele yönelik düzenlenen merkezi hizmet içi eğitim faaliyetleri ile valiliklerceplanlanan hizmet içi eğitim faaliyetleri, bahse konu virüsün etkilerinden korunmak amacıylakoruma ve önleme tedbirleri süresince 16 Mart'tan itibaren iptal edilmiştir.Ancak yüz yüze hizmet içi eğitim faaliyetlerinden makam onayı veya valilik oluru alınarak açılanve devam eden eğitimler, koruma ve önleme tedbirleri sonrasında ileri bir tarihtedüzenlenmek üzere ertelenmiştir.Öğretmenlerimizin mesleki çalışmalarının ve hizmet içi eğitim faaliyetlerinin korumave önleme tedbirleri süresince uzaktan eğitim programları ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA)üzerinden gerçekleştirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim."
Bakanlık tarafından Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla illere gönderilen yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün gerçekleştirilen toplantıda, dünyada hızla yayılan yeni tip Koronavirüsün etkilerinden korunmak amacıyla bazı tedbirler alındığı, MEB'e bağlı eğitim kurumlarında 6-10 Nisan'da uygulanacak ikinci ara tatilin 16-20 Mart'a çekildiği hatırlatıldı.
Bu doğrultuda, okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve hayatboyu öğrenme kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlere yönelik ikinci ara tatildöneminde planlanan mesleki çalışmaların 16-20 Mart'ta gerçekleştirileceği belirtilen yazıda, şunlar kaydedildi:
"Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında görevli personele yönelik düzenlenen merkezi hizmet içi eğitim faaliyetleri ile valiliklerceplanlanan hizmet içi eğitim faaliyetleri, bahse konu virüsün etkilerinden korunmak amacıylakoruma ve önleme tedbirleri süresince 16 Mart'tan itibaren iptal edilmiştir.Ancak yüz yüze hizmet içi eğitim faaliyetlerinden makam onayı veya valilik oluru alınarak açılanve devam eden eğitimler, koruma ve önleme tedbirleri sonrasında ileri bir tarihtedüzenlenmek üzere ertelenmiştir.Öğretmenlerimizin mesleki çalışmalarının ve hizmet içi eğitim faaliyetlerinin korumave önleme tedbirleri süresince uzaktan eğitim programları ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA)üzerinden gerçekleştirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim."
Kaynak: AA
Etiketler : Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi
Güncel
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Güncel
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Güncel
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Güncel
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Güncel
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti