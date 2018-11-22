Öğretmenlerin Konseri Büyük İlgi Gördü

MERSİN'de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında konser veren öğretmenlerin performansı, izleyenlerden tam not aldı.
Bir alışveriş merkezine bağlı meydanda gerçekleşen konser öncesinde Büyükşehir Belediye Bandosu, mini bir dinleti sundu. Gençlik Marşı ve İzmir
Marşı'nı çalan bando ekibine alanı dolduranlar eşlik etti. Daha sonra sahne alan Nevit Kodallı
Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi
öğrencileri ise birbirinden hareketli parçalarla yüzlerce kişiyi coşturdu. Gecenin sonunda şefliğini Mustafa Akça
'nın yaptığı 'Öğretmenler Orkestrası'nın çaldığı birbirinden güzel paçaları farklı branşlarda eğitim veren öğretmenler Yeşim Yeşil Şentut, Güneş Akça, Esra Erdoğan Kaya
, Aysur Tor, Evin Yaşın Gürbüz, Orkun Erol ve İbrahim Çelik
seslendirdi. Öğretmenlerin performansı, izleyenler tarafından dakikalarca alkışlandı. Organizasyonun sonunda öğretmenlere çiçek ve plaket takdim edildi. - Mersin
İzmir,Mersin
22 Kasım 2018 Perşembe 23:55