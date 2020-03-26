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Öğretmenlerin ürettiği maskeler, emniyete teslim edildi

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Sosyal Hizmet Merkezi bünyesindeki kurslarda görev yapan öğretmenler tarafından başlatılan 'Tedbirli ol, sağlıklı kal' projesi kapsamında 2 günde üretilen 500 maske, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

26.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:11
Öğretmenlerin ürettiği maskeler, emniyete teslim edildi

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Sosyal Hizmet Merkezi bünyesindeki kurslarda görev yapan öğretmenler tarafından başlatılan  'Tedbirli ol, sağlıklı kal' projesi kapsamında 2 günde üretilen 500 maske, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Keşan Sosyal Hizmet Merkezi'ndeki meslek edindirme kurslarında görevli 10 el sanatları öğretmeni, koronavirüs salgınına karşı, kentteki kamu personelinin ihtiyacını karşılamak amacıyla 'Tedbirli ol, sağlıklı kal' projesi kapsamında maske üretmeye başladı. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve Keşan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nergis Mustafapaşa, 2 günde üretilen 500 maskeyi, Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekin'e teslim etti.

Mustafa Helvacıoğlu, üretilen maskelerin her gün öncelikli kamu personeline dağıtılacağını belirterek, "Belediyemizin malzeme desteği, kaymakamlığımız ve sosyal hizmet merkezimizin de emekleriyle ürettiğimiz ilk maskeleri Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğümüze teslim ediyoruz. Polislerimiz ve kolluk kuvvetlerimiz her zaman sahadalar ve sağlıklarını korumak için üzerimizde sorumluluk var" dedi.

'GÖNÜLLÜ OLARAK MASKE ÜRETİYORLAR'

Nergis Mustafapaşa, merkezde kursların iptal edilmesinin ardından kurs öğretmenlerinin gönüllü olarak maske üretimine başladığını belirterek, "Bunun üzerine Keşan Kaymakamlığımız ve Keşan Belediyemiz ile proje hazırladık. Üretimimiz çok iyi gidiyor. Maske üretiminde hijyen kurallarına harfiyen uyuyoruz. Halkımız üretilen maskelerin dezenfekte edildiğine dair kesinlikle müsterih olsunlar. Koronavirüs salgını bitinceye kadar maske üretimimize devam edeceğiz. Amacımız koronavirüs tedbirlerine uymak, bilinç ve farkındalık oluşturmak. Amacımız kurumlarımıza, vatandaşlarımıza hizmet üretmek. İlk etapta 500'e yakın maske üretimi gerçekleştirdik" diye konuştu.

Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekin de, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, üretilen maskeleri personelin ihtiyacına göre kullanacaklarını söyledi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Keşan, Güncel

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