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Öğretmenlerin ürettiği siperli maskeleri polisler taktı

Kırklareli Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üretilen 150 siperli maske, İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

17.04.2020 14:46 | Son Güncelleme: 17.04.2020 14:53
Öğretmenlerin ürettiği siperli maskeleri polisler taktı
Kırklareli Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üretilen 150 siperli maske, İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, BİLSEM'de gönüllü öğretmenler tarafından 3D yazıcılar ile üretilen siperli maskeler, Emniyet Müdür Yardımcısı Bahri Erol'a verildi.
Erol, maskeleri polis ekiplerine dağıttı.
İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin Kalkan, yaptığı konuşmada, güvenlik güçlerinin 7 gün 24 saat çalışarak toplumun huzuru ve refahının sağlanması, kamu düzeninin bozulmaması için canla başla mücadele ettiğini söyledi.
Kalkan, güvenlik güçlerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Koronavirüs sürecinde öğretmenlerin de fedakarca çalıştıklarını dile getiren Kalkan, "Öğretmenlerimizin el emeklerini sağlık ve emniyet çalışanlarımızla paylaşmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Kırklareli, Güncel
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