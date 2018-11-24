Öğretmenlerine İşaret Diliyle Şarkı Armağan Ettiler

24 Kasım 2018 Cumartesi 10:45



24 Kasım 2018 Cumartesi 10:45

Öğretmenlerine işaret diliyle şarkı armağan ettilerKÜTAHYA - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İşaret Dili Kursuna katılan ilkokul öğrencileri, 'Benim Adım Öğretmen' şarkısını işaret diliyle seslendirerek öğretmenlerine armağan ettiler. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan İşaret Dili Kursuna katılan Atatürk İlkokulu öğrencileri İşaret Dili Eğitmeni Pelin Solak nezaretinde işaret diliyle seslendirdikleri 'Benim Adım Öğretmen' şarkısını 'Öğretmenler Günü' nedeniyle öğretmenlerine armağan ettiklerini söylediler.İşaret Dili Kursu olarak Öğretmenler Gününde öğretmenlere verilebilecek en güzel hediyenin onların yüreklerine hitap etmek olduğunu düşündüklerini belirten Eğitmen Pelin Solak, " Bu nedenle halen İşaret Dili Kursumuza devam eden 5 öğrencimizle birlikte 15 günlük bir çalışma sonucu işaret diliyle hazırladığımız "Benim Adım Öğretmen" şarkısını Öğretmenler Gününde sunum yapacağız. Gerçekten güzel bir çalışma oldu. Öğrencilerimiz çok gayretli, istekli ve heyecanlı idiler. Beğenileceğini umuyorum. Bizler öğretmenlerimizi çok seviyoruz, onlar bizim için çok değerli" dedi.