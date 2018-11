Öğretmenlerine Lösev Sertifikası Hediye Ettiler

23 Kasım 2018 Cuma 14:23



Tekirdağ'da bir ilköğretim okulu öğrencileri, öğretmenlerine Öğretmenler Günü hediyesi olarak LÖSEV'e yaptıkları bağışın sertifikasını armağan etti.Tekirdağ Süleymanpaşa İlköğretim Okulu 1C sınıfı öğrencileri Öğretmenler Günü için öğretmenlerine anlamlı bir hediye sunmak istedi.Bu arzularını aileleriyle paylaşan öğrenciler, ailelerin fikir alışverişi sonucunda aralarında topladıkları parayla lösemili çocukların tedavisi için çalışmalar yürüten LÖSEV'e öğretmenleri adına bağış yaptı.Öğretmenlerleri Ümit Akdoğan'ın gününü kutlamak üzere velileriyle sınıfa gelen öğrenciler, hediye olarak kendisine üzerinde "Sayın Ümit Akdoğan, Öğretmenler Günü'nüzü kutlamak için bir çocuğun gülümsemesinden daha değerli bir armağan bulamayacağımızı düşündük ve sizin adınıza LÖSEV Lösemili Çocuklar Vakfı'na bağışta bulunduk. 1/C sınıfı öğrenci ve velileri" yazılı LÖSEV Yaşam Sertifikası'nı verdi.Sertifikayı görünce gözleri dolan ve konuşmakta güçlük çeken Akdoğan, tüm öğrencilerine ve velilere teşekkür etti.Öğrenciler sertifikanın yanında öğretmenlerine birer de karanfil hediye etti."33 çocuğum var"Çok mutlu olduğu gözlenen Ümit Akdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anlatılamayacak ancak yaşanabilecek bir duygu halinde olduğunu söyledi.Öğretmen olduğu için bugün bir kez daha gurur duyduğunu ifade eden Akdoğan, şunları kaydetti:"Öğrencilerim ve veliler bugün her şeyi en yoğun şekilde bana yaşattılar. Beni beyle bir şeye layık gördükleri için çok teşekkür ediyorum. Önemli olan anılmak ve bu mesleğin en güzel yanı bu. Böyle bir şeyde ismimin anılması hem çok gururlandırdı hem de çok duygulandırdı. Tekrar teşekküre ediyorum. Sınıfımdaki çocuklarla birlikte 33 çocuğum var. Her şeyden önce onları düşünmek zorundayız. Adıma LÖSEV'e yapılan yardım, bağışta ismimin geçmesi çocuklarımın isminin geçmesi bizim için onur, gurur kaynağı. Bu hastalıkla baş etmek kolay bir şey değil. Bizlerin desteğiyle umarım her çocuk sağlığına kavuşur."Okul Müdürü Hüseyin Mutlu da Süleymanpaşa İlkokulu ailesi olarak sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini, öğrenci velilerinin de bu çerçevede kendileriyle birlikte hareket ettiğini kaydetti.Ümit öğretmene yapılan sürprizi bu açıdan çok önemsediklerini dile getiren Mutlu, "Öğrencilerimiz ve veliler öğretmenimiz adına LÖSEV'e bağışta bulundular. Öğretmenimizin haberi yoktu, güzel bir sürpriz yaptılar." dedi.