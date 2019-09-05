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Öğretmenlerine spermli krep yediren yedi öğrenci hüküm giydi

Yaşları 14 ve 15 arasında değişen yedi öğrenci, öğretmenlerine yıl sonu yarışmasında spermli krep yedirdikleri tespit edilince hüküm giydi.

05.09.2019 19:51 Öğretmenlerine spermli krep yediren yedi öğrenci hüküm giydi

Amerika'nın Ohio eyaletinde bulunan Olentangy Hyatts Ortaokulu'nda jüri üyesi iki öğretmene, içine sperm koydukları krepten yediren öğrenciler hüküm giydi.

Savcılığın yürüttüğü soruşturmanın ardından, öğretmenlerin yediği krepin içinde sperm olduğu belirlendi.

ÖĞRETMENLER ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşları 14 ve 15 arasında değişen yedi öğrenci, okulda yapılan yıl sonu yemek yarışmasına katıldı. Yarışma için hazırladıkları kreplere öğrencilerin sperm koyduğunun ortaya çıkması üzerine, bu krepi yiyen bir kadın ve bir erkek öğretmen şikayetçi oldu. Krepin içine sperm koyan öğrenciler hüküm giydi.

OKUL YÖNETİMİ AÇIKLAMA YAPTI

Okul yönetimi yaptığı açıklamada olaydan büyük üzüntü duyduklarını ve soruşturma boyunca polise yardımcı olduklarını söyledi. Sanıkların avukatı ise, öğrencilerin iyi ailelerden geldiklerini ve bu kötü davranışı sosyal medyadan etkilenerek yaptıklarını söyledi.


Amerika Birleşik Devletleri, Ohio, Dünya

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