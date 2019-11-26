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"Öğretmenliğin dibine Doğu'da vurun"

Köy okulunda görev alan, eğitime gönül vermiş üç isim; Nurten Akkuş, Emre Aydın ve Cevat Ayna "Öğretmen Olmak" etkinliğinde İstanbul Okan Üniversitesi öğrencileri ile buluştu. İmkansızlıklardan imkan yaratma hikayelerini paylaştı.

26.11.2019 10:01 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:02

Siverek'e atanmasının ardından 22 yaşında ilk kez Ankara'nın doğusuna geçen Emre Aydın sınıfındaki çocukların Kürtçenin dışında konuşamaması nedeniyle yaşadığı zorlukları paylaştı: Onlarla ilk etapta anlaşamasam bile kalpten bağlandım. Onlara ayırdığınız 30 saniye inanın, onlar için bir ömre bedel. 4 yıl boyunca orada eğitim verdim. Öğretmenliğinin ana temasının inanmak ve vazgeçmemek olduğunu düşünüyorum. Ben sadece kalem tutmuyorum. Foseptik kazarken kazma, badana-boya yaparken fırça, yer silerken paspas tutuyorum. Köy okullarında öğretmenseniz bunlar da sizin işiniz."

Aydın, Eğitim Fakültesi öğrencilerine "Gidin Doğu'ya. Oradaki bilgiye aç çocukları görün ve orada başlayın. Öğretmenliğin dibine vurun" dedi.

"Köy okulları kaderimi değiştirdi"

"Köy okulları benim kaderimi değiştirdi" diye söze başlayan Nurten 2018 yılında Dünyadaki En İyi 10 Öğretmen Finalisti arasına giren tek Türk oldu. 2019 yılında ise Küresel Öğretmen Ödülü'nü aldı. 13 yıldır köy okullarında görev alan Akkuş en güzel ödülün çocukların sevgisi olduğunu belirtti.

Etkinliğin son konuşmacısı olan Cevat Ayna öğrencileri ve paydaşlarla oluşturduğu ev ortamına benzer Mutlu Öğrenme Sınıfı'nın yaratıcısı.

Ayna ülkemizdeki eğitim sisteminin hayallerini yıkamadığını anlatıyor. "Çocuklara da hayal kurmalarını öğütlüyorum. Mutlu Öğrenme Sınıfı'nı hayata geçirirken 16 soruşturma geçirdim. Öğretmen başına ne gelirse gelsin vazgeçmeyendir. Öyle bir sınıf yarattık ki, öğrencilerim uzanarak da ders dinleyebiliyor. Kitaplarını ipe asılarak çıktıkları ranzada okuyabiliyorlar. Öğrencilerin bakımı ve beslenmesini üstlendiği kedimiz çocukların arasında dolaşıyor" diyor.


Emre Aydın, Akkuş, Aydın, Güncel

Kaynak: Bültenler

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