Öğretmenlik Gönül Mesleğidir

23 Kasım 2018 Cuma 11:23



23 Kasım 2018 Cuma 11:23

Büyükşehir Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle KAYMEK bünyesinde görev yapan eğiticilere bir kahvaltı verdi. Burada konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, öğretmenliğin gönül mesleği olduğunu belirtti ve bu mesleği özverili şekilde yapan KAYMEK öğretmenlerinin şahsında tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK'te görev yapan eğitimciler Harikalar Sofrası'nda düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. KAYMEK bünyesindeki yaklaşık 300 öğretmenin katıldığı kahvaltıda Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları, Genç KAYMEK ve Huzur Çınarı tarafından yapılan çalışmalar anlatıldı.Daha sonra bir konuşma yapan KAYMEK Sanat ve Mesleki Kursları Müdiresi Mürşide Gonca Aslan, KAYMEK öğretmenlerinin zor bir görev üstlendiklerini belirterek, "Üniversite sınavını kazanan bir öğrencinin başarısında, sonradan meslek edinerek kendi parasını kazanabilmiş ev hanımının gözlerindeki parıltıda siz varsınız. Psikolojik sorunlarının üstesinden gelip hayata dört elle sarılmış bir gencin hayatında sizin dokunuşlarınız var. Her yaştan, her statüden, güzel şehrimizin her sokağından ve her mahallesinden insanın hayatına ulaşabilmek zor iş. Yaptıkları işin hakkını en iyi şekilde veren KAYMEK öğretmenleriyle bu zor işimiz kolaylaşıyor" dedi ve tüm öğrenmelerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan da Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in bir toplantıya katılmak üzere İstanbul'a gittiğini belirtti ve selamlarını iletti. Öğretmenlik mesleğinin ne kadar zor, ne kadar onurlu ve şerefli bir meslek olduğunun bilindiğini ifade eden Beyhan, "Bu nedenle de bu meslek gönül mesleğidir. KAYMEK'te görev yapan öğretmenlerimiz mesleğin onur ve şerefine yakışır bir şekilde canı gönülden, özverili bir şekilde çalışıyorlar" dedi. Büyükşehir Belediyesi olarak bir aile olduklarını ifade eden Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, KAYMEK bünyesinde yaklaşık 300 öğretmenin görev yaptığını söyledi. Beyhan, KAYMEK öğretmenleri şahsında tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik etti. - KAYSERİ