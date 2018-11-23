''Öğretmenlik Toplumun En Önemli Yapı Taşlarındandır''

24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle İlkadım Anaokulu Müdürü Melike Ayhan Şimşek, 24 Kasım Anadolu Lisesi Öğretmeni Güler Bülbül, Kavaklı Ortaokulu Öğretmeni Hasan Alemdaroğlu, Emek Dayanışma İlkokulu Öğretmeni Nihat Yamaç'tan oluşan heyet, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

"ÖĞRETMENLER TOPLUMUN EN ÖNEMLİ YAPI TAŞIDIR"

Öğretmenlerle yakından ilgilenen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu,"Belediye olarak okullarımıza desteklerimiz artarak sürüyor. Öğretmenlerimizin ve idarecilerimizin, çocuklarımızın önünü açacaklarını ve çocuklarımızın inandıkları yolda emin adımlarla yürümesi için fedakârlık yaparak ellerinden gelecekleri yapacaklarına inanıyorum. Bir toplumda bu yüzden en önemli yapı taşı aileyle birlikte öğretmenlerdir." ifadelerini sarf etti.

"ÜLKEMİZ ÖĞRETMENLERİMİZ SAYESİNDE GÜÇLENECEKTİR"

Öğretmenliğin önemine vurgu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Dünyadaki en onurlu mesleklerin başında gelen öğretmenlik, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli ve saygın bir meslektir. Bu kutsal görevi hakkıyla yapan, idealini ve heyecanını daima taze tutan değerli öğretmenlerimiz sayesinde ülkemiz her alanda kalkınıp daha da güçlenecektir. Bu vesileyle tüm öğretmen ve eğitimcilerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum" dedi.