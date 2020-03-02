"Oğul" romanı dijital platformlarda

Ümit Günel'in, sıra dışı bir tarzla iyi ile kötünün, doğruyla yanlışın savaşını anlattığı ilk kitabı "Oğul" dijital olarak yayınlandı. Mekân, dil, zaman ve din kavramlarının olmadığı kitapta, Leyla dışında bir gerçek isim de kullanılmıyor. Kitapta, kendisine sonradan verilen "Oğul" ismini taşıyan ana karakterin başından geçen olaylar ele alınıyor.

Küçük yaşlardan itibaren edebiyata ilgili duyduğunu belirten Ümit Günel, kitap yazmanın en büyük hayali olduğunu söyledi.Oğul' un e-kitap olarak satışa sunulan bir roman olduğunun altını çizen Günel, "İnsanoğlunun hayatında geçirdiği değişimleri radikal bir söylemle anlatmaya çalıştım. İnsana ait olan zaaflar, romanın temel unsurunu oluşturuyor. Benim için ilk roman olmasından ziyade hayatı ve insanları algılayış biçimini yansıtması bakımından çok önemli" diye konuştu.

İki kitaplık ütopik serisi

Kısa cümlelerle, ilgi çekici ve vurgulu bir anlatımla olayların anlatıldığı Oğul kitabında herhangi bir ülke, ırk, din, medeniyet ve zaman dilimleri bulunmuyor. Hayatın tekrarlardan ibaret olduğunu hatırlatmak için konuların ardışık olarak ilerlediğini ifade eden Ümit Günel, "İki kitaplık Ütopik serisinin ilk kitabını okuyucunun beğenisine sunduk. Kahramanımız hayata yenik başlamış bir karakter. Babasını öldürmesinin ardından, kaçış sürecinde başından geçenleri kaleme aldığım bir kitap. Hikâyenin geçtiği zamana ait küçük ipuçları bulunmakta ancak detay verilmemekte. Özellikle Hermann Hesse'den etkilenerek bu kitabı yazmaya karar verdim" dedi.

"Kendi hayatımdan kesitler sunuyor"

Açık uçlu sorular ve gizemli noktalarla okuyucusunu kitapla bütünleştirmeyi hedeflediğini ve kitabın Almanca çevirisi için çalışmalara başladıklarını vurgulayan Günel, "Para, güç, sefalet, aşk ve kader gibi birçok kavram kitabın temel ögelerini oluşturuyor. Uzun yıllara dayanan gözlemler sonucu ortaya çıkan örnekler, kendi hayatımda da kesitler sunuyor" diye konuştu.

"E-kitap sektörü gelişiyor"

Dijital kitap platformlarının sürekli gelişmekte olduğunu dile getiren Ümit Günel, kitabın sınırlı sayıda basımının da olacağını söyledi. İdefix ve D&R gibi dijital platformlarda e-kitap olarak romanın satışa sunulduğunu vurgulayan Ümit Günel, "Dijital kitap platformları son yıllarda olduğu yaygınlaşmaya devam ediyor. Türkiye 'de çok yaygın olmamakla birlikte popülerleşmeye devam ediyor. Yazdığım romanın gelişen bir alan olan dijital mecralarda yerini almasını istedim."

Ümit Günel Kimdir?

10 Eylül 1978 Malatya doğumlu olan Ümit Günel, memur olan babasının mesleği nedeniyle Türkiye'nin çeşitli illerinde ikamet etti. Lise eğitiminin bitmesine yakın 1992 yılında İzmir'e taşınan ve Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Fakültesi mezunu olan Günel, ön lisansını halkla ilişkiler, yüksek lisansını da lojistik ve deniz ulaştırmacılığı üzerine yapmıştır. Öğrenciyken DasAkademie ile tanışan ve 2000 yılından itibaren burada yönetici olarak çalışmaya başlayan Günel, halen kurumun Genel Müdürlüğü görevini yürütmektedir.