05.07.2019 11:59
Haberler» Spor» Haber

Oğulcan Çağlayan'dan Gazişehir Gaziantep'e veda

Oğulcan Çağlayan

Kiralık olarak forma giydiği Gazişehir Gaziantep'te Spor Toto Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan Oğulcan Çağlayan, eski takımına veda etti.

Kiralık olarak forma giydiği Gazişehir Gaziantep'te Spor Toto Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan Oğulcan Çağlayan, eski takımına veda etti.
Geçen sezon başından Çaykur Rizespor'dan kiralık olarak Gaziantep'in yolunu tutan Oğulcan, yazılı açıklamasında, Gaziantep şehrinin yeniden Süper Lig'de mücadele edecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Gaziantep'i çok sevdiğini anlatan Oğulcan Çağlayan, "Gaziantep şehrini yine hak ettiği yer olan Süper Lig'e çıkarmak için takım arkadaşlarımla elimden gelen her şeyi yaptım. Harika günler geçirdiğim bu şehre, taraftarlarımıza, futbolcu arkadaşlarıma, teknik heyete ve yöneticilerimize sonsuz teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
çaykur rizespor, gaziantep, çağlayan, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
12:47   MKE Ankaragücü'nde genel kurul tarihi belirlendi
12:44   Kayserispor sezonu açtı
12:44   Konyaspor sağlık kontrolünden geçti
12:44   Pınar Karşıyaka, Jordan Morgan'la anlaştı
12:44   Kayserispor topbaşı yaptı
12:39   Issam Chebake'den Sergen Yalçın'a övgü
12:39   Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi yarı finalindeki rakibi Brezilya