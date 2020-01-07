Haberler » Gündem » Oğulcan Engin kimdir? Oğulcan Engin kaç yaşında, nereli? - Haberler

Oğulcan Engin kimdir? Oğulcan Engin kaç yaşında, nereli?

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin yaşı merak ediliyor. Futbol kariyeri ile de tanınan Engin, açtığı kafe sayesinde işletmeciliğe de adım attı. Peki, Oğulcan Engin kimdir, nereli, kaç yaşıda? Oğulcan Engin oynadığı takımlar...

07.01.2020 11:26 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:26 Oğulcan Engin kimdir? Oğulcan Engin kaç yaşında, nereli?

Oğulcan Engin, eski futbolcu Sinan Engin ile sanatçı Seda Sayan'ın oğludur. Babası sayesinde futbola ilgi duyan Oğulcan Engin, küçük yaşta 'ta top koşturmaya başladı. Oğulcan Engin ailesi, hayatı ve daha fazlası haberimizde...

OĞULCAN ENGİN KİMDİR?

Engin, 1990 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Babası Beşiktaş'lı eski futbolcu Sinan Engin, annesi ise şarkıcı Seda Sayan'dır. Elif adında da bir kız kardeşi bulunuyor. 9 yaşındayken Beşiktaş'ın minikler takımıyla futbol kariyerine başladı. 2001 yılında lisansını alan Oğulcan Engin, 2007-2008 sezonundan itibaren Beşiktaş PAF takımında kaptan olarak yer aldı.

Oğulcan Engin, 2008 yılında Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü'nde eğitim gördü. 2 kez Türkiye U-17, 4 kez de Türkiye U-18 olmak üzere toplamda 6 kez Türkiye Milli Takım forması giydi. Diğer yandan reklamlarda da boy gösterdi. 2012 yılında futbolu bıraktı, İtalya'nın Milano kentinde European Shool Of Economics'te eğitimi almaya başladı ve 2015'de mezun oldu.

Altyapı Kariyeri:

2001-2003 – Beşiktaş Özkaynak

2003 – Yıldız

2004-2007 – Beşiktaş Özkaynak

Profesyonel Kariyeri:

2007-2009 – Beşiktaş A2

2009-2011 – Kasımpaşa A2

2011-2012 – Kasımpaşa SK

Millî Takım Kariyeri :

2007 – Türkiye U-17

2008 – Türkiye U-18


Oğulcan Engin, Seda Sayan, Beşiktaş, Futbol, Gündem, Magazin, Güncel

HABER YORUMLARI
Gündem

Son Dakika Haberleri

12:30   İstanbul barajları doluluk oranları? İstanbul barajları boş mu? İstanbul barajlarında ne kadar su var? İstanbul barajları isimleri - Haberler
12:17   Demi Lovato kimdir? Neymar'ın sevgilisi olduğu iddia edilen Demi Lovato kimdir? - Haberler
12:06   Jordan Torunarigha kimdir? Jordan Torunarigha mevkiisi ne, kaç yaşında, nereli? - Haberler
12:02   Simon Falettea kimdir? Simon Falettea mevkiisi ne, kaç yaşında, nereli? - Haberler
11:54   Mustafa Üstündağ kimdir? Mustafa Üstündağ nereli, kaç yaşında? Mustafa Üstündağ dizileri ve filmleri - Haberler
23:59   Günlük burç yorumları 7 Ocak 2020 Salı (Haftalık burç yorumları) - Haberler
7.01.2020 13:02:07