Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Oğulcan Ülgün: "Formamı özledim"

Altınordu formasıyla bu sezon 19 maçta ilk 11'de forma şansı bulan genç futbolcu Oğulcan Ülgün, yeşil sahaları özlediğini söyledi.

07.04.2020 10:04 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:04
Oğulcan Ülgün:
Altınordu formasıyla bu sezon 19 maçta ilk 11'de forma şansı bulan genç futbolcu Oğulcan Ülgün, yeşil sahaları özlediğini söyledi.

TFF 1. Lig'de 21. haftada Eskişehirspor ile deplasmanda oynanan maçın 34. dakikada sakatlanıp sahayı terk eden ve sağ üst adalesinde yırtık tespit edilen Altınordu'nun 21 yaşındaki futbolcusu Oğulcan Ülgün, bu süre zarfında 7 maçı kaçırdığını ifade ederek, "Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle futbola ara verdik. Bu süreçte sakatlığım tam anlamıyla geçti. Artık takımımla birlikte antrenmanlara çıkmayı bekliyorum ve formamı giyerek takıma katkı sağlamak istiyorum" dedi.

Sakatlığı nedeniyle takımını tribünden takip ettiğini de belirten Ülgün, "Benim için zor bir süreç oldu. Eskişehirspor maçında zeminin karla kaplı olması nedeniyle çok zorlandım ve adalemde yırtık oluştu. İnşallah kısa süre içerisinde salgın sona erer ve tekrar futbola geri döneriz" diye konuştu.

"Hedefimiz hızla yukarı çıkmak"

Alt sıralarla ilişkilerini keserek ligde üst sıralara tırmanmak istediklerini belirte Oğulcan Ülgün, şunları söyledi:

"Bu sezon, daha genç oyunculardan oluşan bir kadro ile lige başladık. Takım içerisinde sakatlıklar yaşandı ve form durumumuz istediğimiz gibi gitmedi. İyi oynadığımız karşılaşmalarda ise skoru bulacak golleri bulamadık. Şimdi hedefimiz, alt sıralarla tamamen ilişkimizi kesmek ve hızla yukarıya çıkmak." - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Altınordu, Spor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Spor ››Oğulcan Ülgün: 'Formamı özledim' - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

’Asist yapamıyorsun’ diyen Burak’a şaşırtan cevap: Gol atamıyorsun Spor
"Asist yapamıyorsun" diyen Burak'a şaşırtan cevap: Gol atamıyorsun
Güzel boksçu artık giyinmiyor! Karantinada eşiyle çırılçıplak Spor
Güzel boksçu artık giyinmiyor! Karantinada eşiyle çırılçıplak
Karantinada cinsel ilişki partisi veren futbolcu, bu kez striptiz kanalında yakalandı Spor
Karantinada cinsel ilişki partisi veren futbolcu, bu kez striptiz kanalında yakalandı
Yıldız futbolcu sağlık çalışanlarını unutmadı! Yüzlerce pizza gönderdi Spor
Yıldız futbolcu sağlık çalışanlarını unutmadı! Yüzlerce pizza gönderdi
Koronavirüs MHK’ye de sıçradı! İki hakemin test sonucu pozitif çıktı Spor
Koronavirüs MHK'ye de sıçradı! İki hakemin test sonucu pozitif çıktı
’Terim’le konuşup izin aldım’ diyen Küçükkaya, sevindiren haberi verdi Spor
"Terim'le konuşup izin aldım" diyen Küçükkaya, sevindiren haberi verdi
F.Bahçe kulüp doktoru, takımdaki pozitif vakalarla ilgili bilgi verdi Spor
F.Bahçe kulüp doktoru, takımdaki pozitif vakalarla ilgili bilgi verdi
Falcao, 45 saniyede 106 mekik çekip meydan okudu! İşte o anlar Spor
Falcao, 45 saniyede 106 mekik çekip meydan okudu! İşte o anlar

Son Dakika Spor Haberleri

11:38: Fatih Terim'i üzen ölüm haberi İtalya'dan geldi - Spor 11:38: Rangers'ta maaşlara 3 ay erteleme kararı! Steven Gerrard da dahil... - Spor 11:36: Altınordu'da Oğulcan'ın forma hasreti - Spor 11:30: Atınç, Göztepe'de yeni sayfa açamadı - Spor 11:20: Sivassporlu Emre Kılınç mekik çekerek meydan okudu! - Spor 10:42: Burak Yılmaz ve N'Koudou'nun güldüren diyaloğu: Ben sana pas veriyorum, sen atamıyorsun - Spor 10:25: 17 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan kadın, "Sana koronavirüs bulaştırdım" dedi - Haberler 10:05: Karantinada cinsel ilişki partisi düzenleyen Kyle Walker'ın online striptiz kanalına katıldığı ortaya çıktı - Spor 09:34: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Helin Bölek'i öldürüp etrafında dans ettiler, yamyamlarda var bu yöntem - Haberler 09:01: Zekeriya Alp: İki hakemimizde koronavirüse rastlandı - Spor 08:34: İsmail Küçükkaya: Fatih Terim'le konuştum, son koronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi - Spor 00:16: Galatasaray'ın yıldızı Falcao, 45 saniyede 106 mekik çekti - Spor