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Oğullarından birini öldürdüğü ikisini yaraladığı iddia edilen kişi tutuklandı

Osmaniye'de tartıştığı oğullarından birini tabancayla vurarak öldürdüğü, ikisini de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

21.12.2019 18:34 | Son Güncelleme: 21.12.2019 18:50 Oğullarından birini öldürdüğü ikisini yaraladığı iddia edilen kişi tutuklandı
'de tartıştığı oğullarından birini tabancayla vurarak öldürdüğü, ikisini de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Kurtuluş Mahallesi Kuzey Çevre Yolu üzerindeki oto kurtarma işletmesinde tartıştığı oğlu İ.Ç'yi (42) öldürdüğü H.Ç. ve M.Ç'yi de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan A.Ç'nin (66) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen A.Ç. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Dün yaşanan olayda A.Ç. iş yerinde tartıştığı oğullarına tabancayla ateş etmiş, yaralanan 3 kardeş Osmaniye'deki çeşitli hastanelere kaldırılmıştı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan İ.Ç. kurtarılamamıştı.

Osmaniye, Güncel

Kaynak: AA

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