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Ogün Demirci güven tazeledi

Adana Futbol Taraftarları Derneği Başkanlığına Ogün Demirci yeniden seçildi.

08.03.2020 17:21 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:21
Ogün Demirci güven tazeledi
Adana Futbol Taraftarları Derneği Başkanlığına Ogün Demirci yeniden seçildi.

Genel Kurulda yapılan seçimde Adana Futbol Taraftarları Derneği Başkanlığına Ogün Demirci tekrar getirilirken yönetim kurulu Şule Özülkü, Bengü Kesen, Sadık Demirkol, Av. Gizem Çalışkan, Av. Emre Ünüvar, Av. Sevde Yiğiter, Dr. İsmet Öncü, Dr. Şükrü Karaca, Durmuş Zümrütyaprak ve Hüseyin Atılgan'dan oluştu.

Bu arada derneğin Onursal Başkanlığına Mevlüt Çavuşoğlu, Fahri Başkanlığıha Akif Kemal Akay, Hami Başkanlığına Cahit Öztok ve Daimi Başkanlığına Beycan Zümrütyaprak getirildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler : Futbol, Bengü, Adana, Spor
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