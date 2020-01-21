Ogün Sanlısoy ilk kez oğlu Ozan'ı anlattı

"Tanıdan sonra her şey başkalaştı"

Program boyunca Gökhan Çınar 'ın sorularına samimiyetle cevap veren Ogün Sanlısoy, Ozan'ın ilk büyüme dönemlerini ve tanı aşamasını: "Belli bir süre sonra Ozan'ın bir takım farklı davranışlarını fark ettik. Diğer çocuklar ile değerlendirdiğimizde farklılıklar vardı ve bir profesyonele danışma ihtiyacı hissettik. Tanıdan sonra her şey başkalaştı.& ; Ozan bazen bu dünyada değildi, bazen de en çok bu dünyanın içindeydi." sözleriyle ifade etti.

"Müzik imdadıma yetişti"

Yaşadığı zorlu dönemi ve oğlu Ozan'ın gelişimi için denediği bazı yöntemleri anlatan Ogün Sanlısoy sözlerine şu cümlelerle devam etti: "O dönem terapiye girmek istemiyordu. Yaşadığı zorlukları kalbimin derinliklerinde hissediyordum. Durumu kabullenmeye çalışmak, yardım etmeye çalışmak ama yardım edememek çok zordu.

Müzik imdadıma yetişti. Evde müzik aletlerim vardı. Ozan iki veya iki buçuk yaşındayken gitar çalmama, şarkı söylememe ve evde piyano ile oynamaya çok meraklıydı. Ozan'a ulaşmamda ki en büyük formülüm gitar ve şarkı oldu. Çünkü gitar çalıp şarkı söylemeye başladığımda oyuncaklarını bırakıp, gözlerini dikip beni dinlerdi. Gitar ve müzik ile o bağı kurduk. 6 yaşlarına geldiğinde Absolut Kulak olduğunu fark ettik. Duyduğu her sesi notaya dökebiliyordu. Ben 30 yıldır müzik yapıyorum ama samimiyetle söylemem gerekirse bu konuda onun kadar başarılı değilim. Duyduğu her sesi notaya dökebilmek üstün yetenek gerektirir"









