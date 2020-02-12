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Oğuz Canpolat Anadolu Lisesine spor salonu ve etüt merkezi

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Silahtarağa Mahallesi'nde bulunan Oğuz Canpolat Anadolu Lisesinin yanına spor salonu ve etüt merkezi yapılacağı müjdesini verdi.

12.02.2020 14:03 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:04Oğuz Canpolat Anadolu Lisesine spor salonu ve etüt merkezi
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Silahtarağa Mahallesi'nde bulunan Oğuz Canpolat Anadolu Lisesinin yanına salonu ve etüt merkezi yapılacağı müjdesini verdi.

2 bin 400 metrekarelik alanda yapılacak olan kapalı spor salonundan aynı anda 75 öğrenci faydalanabilecek. Bunun yanı sıra spor salonunun yanına 110 öğrencinin yararlanabileceği etüt merkezi yapılacak. Etüt merkezinde kütüphane ve kafe de yer alacak. Eyüpsultan Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan projeyle okulun ve bölgenin ihtiyacını karşılamak için yaptırılacak spor salonunda basketbol, aletli jimnastik yanı sıra zumba, yoga ve pilates eğitimleri de verilecek. Spor salonundan bölgedeki vatandaşlar da yararlanabilecek. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Deniz Köken, basketbol, Güncel

Kaynak: İHA

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