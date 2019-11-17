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Oğuz Çetin'in acı günü (2)- Yeniden

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü'nden Sorumlu Milli Takımlar Koordinatörü Oğuz Çetin'in babası Nihat Çetin (81) geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

17.11.2019 14:45 | Son Güncelleme: 17.11.2019 14:45Oğuz Çetin'in acı günü (2)- Yeniden

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü'nden Sorumlu Milli Takımlar Koordinatörü Oğuz Çetin'in babası Nihat Çetin (81) geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Çetin'in cenazesi, öğlende toprağa verildi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde oturan Nihat Çetin, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Nihat Çetin'in cenazesi Sapanca Rüstempaşa Mahallesi Sahil Caddesi'nde bulunan evinin önüne getirilerek dualar edilip, helallik alındı. Nihat Çetin'in cenazesi, sevenlerinin omzunda Rüstempaşa Camii'ne getirildi. Camii avlusunda Oğuz Çetin ve kardeşleri taziyeleri kabul etti. Nihat Çetin öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Kemer Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi.Cenazeye, Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri ve kulüplerinin başkanları ile yöneticileri, yerli ve yabancı futbolcular, ilçe protokolü, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



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Kaynak: DHA

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