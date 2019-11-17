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Oğuz Çetin'in vefat eden babası Nihat Çetin, Sakarya'da defnedildi

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü'nden sorumlu Milli Takımlar Koordinatörü Oğuz Çetin'in vefat eden babası Nihat Çetin, Sakarya'da toprağa verildi.

17.11.2019 14:06 | Son Güncelleme: 17.11.2019 14:06Oğuz Çetin'in vefat eden babası Nihat Çetin, Sakarya'da defnedildi
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü'nden sorumlu Milli Takımlar Koordinatörü Oğuz Çetin'in vefat eden babası Nihat Çetin, 'da toprağa verildi.
Kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybeden Nihat Çetin'in (81) ailesi tarafından morgdan alınan cenazesi, Sapanca ilçesindeki Rüstempaşa Camisi'ne getirildi.
Oğuz Çetin ve aile yakınları, burada taziyeleri kabul etti.
Çetin'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Sapanca Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Törene, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, İttifak Holding Konya Teknik Direktörü Aykut Kocaman, teknik direktör Yılmaz Vural, eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen, federasyon yetkilileri, bazı siyasiler, eski futbolcular, spor yorumcuları, sevenleri ve yakınları katıldı.

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Kaynak: AA

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