Oğuz Haksever'in, Mikrofonunu Açık Kalması Sonucu Erdoğan İçin Sarf Ettiği Sözler Akıllara Diğer Canlı Yayın Kazalarını Getirdi!

Pek çok televizyon çalışanı canlı yayın sırasında oldukça dikkatli davranır. Ancak tüm önlemlere veya dikkate rağmen küçük hatalar bazı zamanlar pahalıya mal olabilir.

BİRİLERİ UTANIR, BİRİLERİ EĞLENİR

Yaşanan bu kazalar ya da bazen şakalar, sunucuların yüzünü kızartırken, izleyenlerin ise fazlasıyla eğlenmesine neden oluyor. N TV'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yassıada ziyareti ve açıklamalarının haberini sunan Oğuz Haksever'in açık kalan mikrofonundan yayına sızan konuşma kanalda kriz yarattı. Erdoğan, Yassıada'ya 'Yaslı ada' derken Haksever'in "Neresi yaslı be, canına okumuşsun" sözleri yayına yansıdı. Sesin yayına gittiğinin fark edilmesi üzerine mikrofonu kapatıldı. Yayın akışına göre 14.00 bültenini de sunması gereken Oğuz Haksever'in bu yayına çıkmadığı görüldü.

TEPKİM PROJEYİ HAZIRLAYANLARA YÖNELİKTİR

Oğuz Haksever yaptığı açıklamada, "27 Mayıs 2019 günü 13.00 bülteni yayınında Yassıada'daki düzenlemelerle ilgili haberi sunduktan sonra, haber yayına girdiğinde Sayın Cumhurbaşkanı "Yassıada değil, yaslı ada"cümlesini sarf ettiği sırada, "Ne yaslı ada be, canına okumuşsun" şeklindeki sesim, üzerimdeki mikrofonlardan yayına girdi." dedi. "Buradaki kastıma açıklık getirmek zorunda hissediyorum" diyen Haksever, "Yassıada'daki düzenlemelerin, bence 'Bu çok önemli mekanda olması gereken hüzün havasını' yansıtmadığı kanaatine sahibim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın o sözlerini duyunca kendi kendime söylenirken "...okumuşsunuz" dememe rağmen durum ses masasından fark edilince sesimi hemen kıstıklarında son bölüm, "okumuşsun" diye yayına çıkmıştır. Aslında tepkim projeyi hazırlayanlara yöneliktir. Yayın sırasında oluşan bu talihsizlikten ötürü tüm kamuoyundan özür diliyorum" ifadesini kullandı.