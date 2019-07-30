Oğuz Haksever istifa ettiğini açıkladı, veda mesajında özür diledi

NTV'nin deneyimli haber spikeri Oğuz Haksever, istifa ettiğini açıkladı. 20 yıla yakın bir süredir NTV'de görev yapan Haksever, son olarak Yassıada gafıyla gündeme gelmişti.

62 yaşındaki tecrübeli isim Oğuz Haksever'in Yassıada gafının ardından istifa edeceği söylenmiş ancak Haksever görevine devam etmişti. Söylentiler, gündemi günlerce meşgul eden gafın unutulmasının ardından doğru çıktı. Oğuz Haksever, görevinden ayrıldığını duyurdu.

YASSIADA GAFI

Yassıada'nın isminin 'Yaslıada' olarak değiştirileceği haberi sonrası mikrofonu açık kalan Oğuz Haksever'in "Neresi yaslı be? Canına okumuşsunuz" sözleri yayına çıkmıştı.

OĞUZ HAKSEVER'DEN VEDA MESAJI

NTV'nin internet sitesinde yayınlanan veda mesajında Oğuz Haksever, şu ifadelere yer verdi;

"Değerli arkadaşlarım; kardeşlerim, dostlarım,

19 yıl 7 aylık hikayenin dopdolu, kahramanları için hep güzel duygularla bezeli; içe yazılmış, görünmez sayfalarından sonra boşluk başlıyor.

Hep birlikte kıvanç duyduğumuz, duyacağımız yayınlar yaptık.

İçimde bu kurumdan gelip geçmiş, gelmiş ve yola devam eden hiç kimse için kendi özelimde bir olumsuzluk bulmuyorum

Gerçekten...

İyi duygularımı yazmak için çok sayıda tuşa basabilirim. Ama yukarıdaki ve aşağıdaki harflerin, karakterlerin her bir zerresine sizler için iyi duygularımı; sağlık, mutluluk, başarı dileklerimi yüklediğimi, iliştirdiğimi bilmenizi rica ediyorum.

Hayatımın çok önemli bir bölümüne; üçte birine, meslek hayatımın yarısına eşliğiniz ve katkınız için şükran duyuyorum.

Aranızda bilenler var. Kırdığımı düşündüğüm yoldaşlarımdan kısa sürede özür dilemişimdir. Basiretimin bağlandığı bir özürlük olayım varsa beni affetmelerini diliyorum.

Sevgi ve saygılarımla,

Oğuz Haksever"