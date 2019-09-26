Daha yaşanabilir bir Urla için hız kesmeden çalışmalara devam ettiklerini belirten Oğuz; "Hizmet etmek için geldik" dedi.

Yıllardır güne erken saatte güne başlayarak vatandaşlarla bir araya gelmesiyle bilinen Burak Oğuz, Belediye Başkanı olduktan sonra da buna devam etmesi ilçe halkından büyük takdir topluyor. Başkan Oğuz, her hafta sabah kahvaltılarında esnafla buluşarak istekleri dinliyor, yapılan çalışmalardan bahsediyor.

Belediye Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyelerinin de eşlik ettiği toplantılarda Başkan Oğuz, "Sizler, bizleri bu görevlere layık gördünüz. Bizler de, sizin bize verdiğiniz bu görevi layıkıyla yerine getirmek için tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Biz her zaman Urlamız ve halkımız için çalışıyoruz. Halkımızın mutluluğu, esnafımızın, üreticimizin kazancı her daim önceliğimiz olmuştur" şeklinde konuştu.

İlçe esnafı,kendilerine doğrudan belediye yetkilileriyle görüşme ortamı sundukları için Başkan Oğuz'a teşekkür ederken sanayi esnafı "Yıllardır süregelen bir alışkanlığı belediye başkanı seçildikten sonra da sürdürdüğü için başkanımıza çok teşekkür ederiz" dedi.