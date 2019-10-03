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Oğuz Savaş, Beşiktaş Sompo Sigorta'da

Beşiktaş Sompo Sigorta, milli basketbolu Oğuz Savaş'ı kadrosuna kattı.

03.10.2019 16:30Oğuz Savaş, Beşiktaş Sompo Sigorta'da
Beşiktaş Sompo Sigorta, milli basketbolu Oğuz Savaş'ı kadrosuna kattı.
Sezona Bahçeşehir Koleji galibiyeti ile başlayan Beşiktaş Sompo Sigorta, tecrübeli basketbolcu Oğuz Savaş ile 1 yıllık sözleşme imzalayarak pota altını güçlendirdi. Oğuz Savaş son olarak 2018-2019 sezonunda Darüşşafaka forması giymişti.
OĞUZ SAVAŞ KİMDİR?
13 Temmuz 1987 Balıkesir doğumlu olan Oğuz Savaş, 212 cm boyunda ve pivot olarak görev almaktadır. Basketbola Ülkerspor altyapısında başlayan Oğuz Savaş, 2003-2004 sezonunda Yeşilyurt'ta forma giydikten sonra 2004-2006 yılları arasında Ülkerspor'da görev aldı.
2006-2007 sezonunda Fenerbahçe ile anlaşan ve 2014-2015 sezonu sonuna kadar Fenerbahçe'de forma giyen Oğuz Savaş birçok başarıya imza attı.
2014-2015 sezonunda Fenerbahçe ile 33 lig maçına çıkan tecrübeli uzun; 7.2 sayı, 2.7 ribaund ve 1 asist ortalamalarıyla oynadı. Aynı sezon Euroleague'de 27 maçta görev alan Oğuz Savaş; 5 sayı ve 2.2 ribaund ortalamaları yakaladı.
2015-2016 sezonunda Darüşşafaka ile sözleşme imzalayan başarılı basketbolcu, buradaki son sezonunda (2018-2019) 24 lig maçında 5.3 sayı, 2.9 ribaund ve 1.2 asist ortalamalarıyla görev aldı. Euroleague'de ise 27 maçta parkeye çıkan basketbolcu; 5.2 sayı ve 2.6 ribaund ortalamalarıyla oynadı.
Oğuz Savaş 2019-2020 sezonu başında Beşiktaş Sompo Sigorta ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
(İHA)

Darüşşafaka, Oğuz Savaş, Beşiktaş, Sigorta, Güncel

Kaynak: İHA

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