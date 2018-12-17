MHP Bilecik Bozüyük İlçesi Belediye Başkan Adayı Oğuz Sertler Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP, Bilecik Bozüyük İlçesi Belediye Başkan adayını belirledi. Bilecik Bozüyük İlçesi Belediye Başkan adayı Oğuz Sertler oldu. Peki, Oğuz Sertler kimdir?

OĞUZ SERTLER KİMDİR?

Sertler, 1981 yılında Bozüyük'te dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Cumhuriyet ilköğretim okulunda, lise öğrenimini Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde, Üniversite öğrenimini ise Dumlupınar Üniversitesi Söğüt Meslek Yüksek Okulu Seramik Bölümünde tamamladı. Fabrikalarda işçi ve yönetici olarak görev aldı.

TÜRKİYE YÖRÜK TÜRKMEN BİRLİĞİN KURDU

Belediye başkan adayı, 2010 yılında ilin tek profesyonel takımı olan Bozüyükspor yönetim kurulu başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği, 2011 yılında Ertuğrulgazi Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneğinde yönetim kurulu üyeliği ve 3 yıl da yönetim kurulu başkanlığı yaptı. 2012 -2013 yılları arasında Vilayetler Birliği Anaokulu'nda Okul Aile Birliği Başkanlığı görevini yürüttü. 2016 yılında Türk Dünyası – Türkiye Yörük Türkmen Birliğinin kurucu üyesidir.

BOZÜYÜK ÜLKÜ OCAKLARI BAŞKANLIĞI YAPTI

Amatör olarak Yeşilyurtspor, Bozüyükspor, Söğütspor ve Kandillispor da futbol oynayan Sertler, 1997 yılından bu yana siyasetin içindedir. 2000-2002 yılları arasında Söğüt Ülkü Ocakları Başkanlığı, 2006-2007 yılları arasında Bozüyük Ülkü Ocakları Başkanlığı görevlerinde yer aldı. 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Bozüyük Belediye Meclis Üyeliğine seçildi. 3,5 yıl Bozüyük Belediyesinde Belediye Başkan yardımcılığı ve Encümen Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Bozüyük İl Genel Meclisi üyeliğine seçildi. İmar ve Bayındırlık Komisyon Başkanı, Ar-Ge Komisyon Başkanı, Eğitim Kültür ve Sosyal İşler Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulundu.

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU

Bebka (Bursa – Eskişehir- Bilecik Kalkınma Ajansı) Yönetim Kurulu üyeliği, Bozüyük OSB (Organize Sanayi Bölgesi) Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve 4 Nisan 2016 tarihinde İl Genel Meclisi Başkanlığına seçildi. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de MHP'den Bilecik İli, Bozüyük İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.