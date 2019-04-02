Oğuz Şimşek Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde İyi Parti Konya büyükşehir belediye başkan adayı Oğuz Şimşek oldu. İyi Parti adayı Oğuz Şimşek, Konya büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Konya büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan İyi Parti Konya büyükşehir belediye başkan adayı Oğuz Şimşek ile ilgili seçim sonuçları ve Konya büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. İyi Parti Konya büyükşehir belediye başkan adayı Oğuz Şimşek oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Konya büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Konya aday yarışı ve Konya seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Konya Seçim Bilgileri

Konya büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 5.044 olduğu belirlendi.

Konya büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 5.044 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Konya büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 84,40 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Konya büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 1.522.655 olduğu belirlendi.

Konya büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 1.285.194 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

İyi Parti Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Oğuz Şimşek Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti Konya büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Oğuz Şimşek, Konya yarışında % 20,19 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Oğuz Şimşek toplamda 245.880 adet oy sayısına ulaştı.

Oğuz Şimşek Kimdir?

Şimşek, İlk, orta ve lise tahsilini Konya'nın Çumra ilçesinde tamamladı. Ortaokul ve lise eğitimi süresince okul ve klüp takımlarında amatör sporlarla ilgilendi. 1995 yılında İstanbul Teknik Universitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldu. Aynı üniversitede Yüksek lisans programına başladı. 22 yıllık meslek hayatının 14 yılını yurt dışında geçiren Şimşek, Kazakistan'da, Kazakistan Meclis Binası da dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası şirketler bünyesinde farklı görevler aldı. İngilizce, Rusça ve Kazakça bilen Şimşek, evli ve 2 çocuk babasıdır.

İyi Parti Konya büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.