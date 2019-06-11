Oğuzeli Belediye Başkanı Kılıç'a ziyaret

Oğuzeli
Çiftçi Malları Koruma Başkanı Mehmet Günaslan ve yönetimi, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç
'ı ziyaret etti.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, her zaman çiftçilerin, tarım üreticilerinin destekçisi olduklarını belirten Oğuzeli Belediye Başkanı Kılıç, "Çiftçiler için önem arz eden odaların, kooperatiflerin ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri bizim için son derece önemli." ifadesini kullandı.
Başkan Kılıç, şöyle devam etti:
"Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı yönetimi, tarımla uğraşan vatandaşlarımızın zarar görmemesi için geniş bir sorumluluk alanında önemli bir hizmet gerçekleştiriyor. Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da elimizden geldiğince destek olmaya devam edeceğiz. Bu desteğimiz, hem çalışmalarını denetleme şeklinde, hem de kırsal mahallelerimiz başta olmak üzere koruma hizmetlerini ifa ederken karşılaştıkları güçlükler konusunda destek olmak suretiyle devam edecektir. Yeni göreve başlayan yönetim kurulunu ve Başkan Mehmet Günaslan'ı tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum."
Oğuzeli Belediye Başkanı Kılıç'ın her zaman çiftçinin yanında olduğunu ve hiçbir zaman desteğini esirgemediğini ifade eden Günaslan ise "El ele vererek çiftçilerimizi memnun edici çalışmalar yapacağız." açıklamasında bulundu.
Oğuzeli Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı olarak yeni dönemde çok iyi çalışmalar yaparak çiftçilere faydalı olmaya çalışacaklarını aktaran Günaslan, yeni yönetimle çiftçileri memnun edici görevler yapacaklarını kaydetti.
Günaslan, "Bizlere her konuda destek olan ve çiftçinin her zaman yanında olan Oğuzeli Belediye Başkanımızı ziyaret edip gelecek dönem ile ilgili bilgi alışverişinde bulunduk. El ele vererek belirleyeceğimiz yol haritası ile çalışmalarımız tüm hızı ile devam edecek." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Güncel