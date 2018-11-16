Oğuzeli Belediyesi'ne Bir Ödül Daha

16 Kasım 2018 Cuma 17:43



16 Kasım 2018 Cuma 17:43

Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda dereceye giren kültürel miras proje ödülleri, Antalya Expo Center'da açılan 26. YAPEX Restorasyon Fuarı'nda dağıtıldı. Oğuzeli Belediyesi Ezogelin-Barak Kültür Evi ve Kır Kahvesi Projesi' ile yılın proje ödülüne layık görüldü.Düzenlenen törende, Oğuzeli Belediyesi'nin ödülünü Başkan Mehmet Sait Kılıç, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyesi Dr. Asım Güzelbey'in elinden aldı."Oğuzeli'nin tanıtımı için çok önemli bir proje"Ödül Töreninde açıklamalarda bulunan Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, "Tarihi Kentler Birliği tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda Oğuzeli'nin tanıtımı için çok önemli bir rol üstlenecek olan Ezogelin- Barak Kültür Evi ve Kır Kahvesi Projemiz ile Yılın Proje Ödülü'ne layık görüldük. Bu bizim için büyük bir gurur ve mutluluk. Projemizin başından sonuna kadar emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyor, teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.Ezogelin-Barak Kültür Evi ve Kır Kahvesi ProjesiKılıç sözlerinin devamında, "Barak, kültürel yapısı, doğal güzellikleri, organik mutfak ürünleri ve hala yaşantının içinde olan kerpiç evleri ile Oğuzeli ilçesi nostaljik kültür yolu ile alternatif turizm bölgesi olma adayıdır. Güneydoğu bölgesinin kültür ve turizm yönünden gelişiminde önemli rol üstelenecek olan Gaziantep'in, sahip olduğu kırsal kültürün turizm yönünden geliştirilmeye ihtiyacı bulunmaktadır. Son yıllarda dünya turizminde tatilcilerin farklı arayışlarla ortaya çıkan alternatif turizm çeşitliliğine yeni bir destinasyon oluşturacak olan bu bölgede Barak Kültürünün tüm yaşanmışlığının yanı sıra ilçemiz ile bütünleşen kerpiç evlerle alternatif turizm unsurunu içinde barındırmaktadır. Bu değerlerle ilçemiz gastroloji ve kırsal turizmin merkezi olmak için çalışmaktadır. Kırsal turizmde ise Barak Kültürü vazgeçilmez öğemizdir. Bu anlamda Barak kültürünü yeniden canlandırarak hayata geçirmek zorunluluğumuzdur. Yapılacak proje ile, bölgenin geleneksel köy mimarisinin, kerpiç Barak Evleri'nin korunması, gelecek nesillere aktarılması, kerpiç yapı ustalarının mesleki devamlılığının sağlanması, kurulacak kerpiç üretim atölyesi ile geleneksel yapım tekniklerini öğrenmek isteyen mimar, restoratör ve teknikerlere uygulama eğitimlerinin verileceği bir atölyenin oluşturulması hakkında türküler yakılmış Ezogelin Köyü'nün kırsal turizme açılması hedeflenmektedir" diye konuştu. - GAZİANTEP