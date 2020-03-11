Oğuzeli MYO'da kadına yönelik şiddet konferansı
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksekokulu tarafından Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Konferansı düzenlendi.
11.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:00
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksekokulu tarafından Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Konferansı düzenlendi.
Konuşmasında şiddet ve şiddet türlerine değinen Psikolog Gamzenur Toraman, son yıllarda artış gösteren kadına yönelik şiddetin nedenlerinden bahsederek, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi olarak kadınları her türlü desteklerini söyledi. Rojbin Dayıoğlu ise konuşmasında İstanbul sözleşmesi ile ilgili genel bilgiler verdikten sonra, kadınların şiddete uğradıklarında hangi kurum ve kuruluşlara başvurması gerektiği hakkında bilgilendirdi.
GAÜN Oğuzeli Meslek Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Murat Karahan ise, kadınların iş yaşamı ve toplumda hak ettikleri yere gelebilmeleri için kendilerinin, işverenlerin ve toplumun kadına bakış açısının değişmesi gerektiğini belirterek, bunun için öncelikli adımın eğitim olduğunu vurguladı. - GAZİANTEP
Konuşmasında şiddet ve şiddet türlerine değinen Psikolog Gamzenur Toraman, son yıllarda artış gösteren kadına yönelik şiddetin nedenlerinden bahsederek, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi olarak kadınları her türlü desteklerini söyledi. Rojbin Dayıoğlu ise konuşmasında İstanbul sözleşmesi ile ilgili genel bilgiler verdikten sonra, kadınların şiddete uğradıklarında hangi kurum ve kuruluşlara başvurması gerektiği hakkında bilgilendirdi.
GAÜN Oğuzeli Meslek Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Murat Karahan ise, kadınların iş yaşamı ve toplumda hak ettikleri yere gelebilmeleri için kendilerinin, işverenlerin ve toplumun kadına bakış açısının değişmesi gerektiğini belirterek, bunun için öncelikli adımın eğitim olduğunu vurguladı. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
Etiketler : Gaziantep Üniversitesi, Oğuzeli, Güncel
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