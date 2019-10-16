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Oğuzeli MYO öğrencilerinden Dünya Yürüyüş Günü etkinliği

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksek Okulu öğrencileri tarafından Dünya Yürüyüş Günü Etkinliği düzenlendi.

16.10.2019 16:37Oğuzeli MYO öğrencilerinden Dünya Yürüyüş Günü etkinliği
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksek Okulu öğrencileri tarafından Dünya Yürüyüş Günü Etkinliği düzenlendi.

GAÜN Oğuzeli Meslek Yüksekokulu öğretim görevlileri tarafından koordine edilen etkinlik kapsamında; Obezitenin azaltılması, toplumda sağlıklı beslenme alışkanlıklarını geliştirmek, fiziksel aktivite düzeyini arttırmak ve sağlıklı yaşam kültürünün yerleşmesini sağlamak amacıyla Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Gaziantep Kavaklık Parkı'nda farkındalık yürüyüşü yapıldı.

Etkinliğe katılan öğrencilere İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından fiziksel aktivitelerin arttırılması ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının geliştirilmesiyle ilgili bilgi verildi. Etkinlikle ilgili konuşan Öğr. Gör. Yaşar Ede ve Öğr. Gör. Ümit Meral, Gaziantep Üniversitesi olarak spora ve sağlıklı yaşama önem verdiklerini, bu amaçla bu konuda verilen derslerle, etkinliklerle, öğrencileri hem spora yönlendirmeyi hem de kötü alışkanlıklardan korumayı amaçladıklarını belirtti. - GAZİANTEP

Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Oğuzeli, Güncel

Kaynak: İHA

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