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Oğuzeli MYO öğrencilerinden SGK'ya gezi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Sosyal Güvenlik Programı öğrencileri, Sosyal Güvenlik Kurumu Gaziantep İl Müdürlüğü'ne bir inceleme gezisi gerçekleştirdi.

25.12.2019 11:33 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:38 Oğuzeli MYO öğrencilerinden SGK'ya gezi
Üniversitesi (GAÜN) Meslek Yüksekokulu Sosyal Güvenlik Programı öğrencileri, Sosyal Güvenlik Kurumu Gaziantep İl Müdürlüğü'ne bir inceleme gezisi gerçekleştirdi.

Oğuzeli MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Yaşar Ede'nin koordinatörlüğünde gerçekleşen gezide, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdür Yardımcısı Mustafa Kahraman, Sosyal Güvenlik Programı mezunlarına ihtiyaçları olduğunu ve öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunan bu tür etkinliklere değer verdiğini söyledi. Sosyal Güvenlik Kurumu Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Bilal Deliktaş ve Şef Yusuf Ünlü, öğrencilere tüm servisleri gezdirerek, işleyiş hakkında bilgilendirdi.

Oğuzeli Meslek Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Murat Karahan ise, SGK İl Müdürlüğü'ne desteklerinden dolayı teşekkür ederken, öğrencilerinin sadece teorik bilgilerle kalmayacağını ve pratik olarak bilgilendirilmesi için bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti. - GAZİANTEP

Sosyal Güvenlik Kurumu, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Oğuzeli, Güncel

Kaynak: İHA

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