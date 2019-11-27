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Oğuzhan Koç'la görüntülenen Demet Özdemir sessizliğini bozdu

Şarkıcı Oğuzhan Koç'la görüntülenen Demet Özdemir'den aşk söylentilerine cevap geldi. Özdemir, "O benim arkadaşım, beni evime bıraktı" açıklamasını yaptı.

27.11.2019 16:53 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:02

Üç buçuk yıllık sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'den ayrılan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, bir mekan çıkışı objektiflere yakalandı. Koç ve Özdemir'in bu görüntüler sonrası aşk yaşadığı haberleri ise gündemine bomba gibi düştü. Aşk haberlerinin çıkmasının ardından genç oyuncu yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı.

EVİNE BIRAKMIŞTI

TV100'de yayınlanan Magazin Hattı'nın haberine göre çıkışta beraber görüntülenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, ayrı ayrı araçlarla mekandan ayrıldı. Özdemir, yolda taksiden inip Oğuzhan Koç'un aracına bindi. İkili beraber Beykoz'daki Acarkent Sitesi'ne giriş yaptı.

"O BENİM ARKADAŞIM"

Görüntülerden sonra yeni bir aşka yelken açtıkları söylenen ikiliden Demet Özdemir, "O benim arkadaşım. Tabii ki de görüşeceğiz. Beni evime bıraktı" dedi.

TAKİPTEN ÇIKTI

Öte yandan çok yakın arkadaş olduğu bilinen Yağmur Tanrısevsin ve Demet Özdemir'in çıkan söylentilerden sonra dostluğunun bittiği öne sürüldü. Tanrısevsin'in, Özdemir'i takipten çıkması ise iddiaları güçlendirdi.

Oğuzhan Koç'la görüntülenen Demet Özdemir sessizliğini bozdu

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Magazin


HABER YORUMLARI (4)
KİMİN ELİ KİMİN CEBİNDE :):bu ünlü dünyası ne kaa hoş ne kaa güzel :))
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ATİLLA:Ayrılır ayrılmaz da laf söz olur korkusu olmadan buluşmana ne demeli civ civ cik cik ötme sağa sola ya popülerliğim artsın hesabındasın yada birliktesin
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DOGRUYA DOGRU:AYYYY ADAM YOKMUS GIBI . . . AYIPTIR YA. ÖZDEMIR DE DON GIBI SEVGILI DEGISIYOR- EH ANKARA HAVALARINDA HER YERI ACIK DANS EDENDEN NE BEKLENIR
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FB Lİ:Seni eve iyi bırakmış. Bayağı belli zaten :)))
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