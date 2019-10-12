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Oğuzhan Koç Mehmetçiği ve Milli Takımı unutmadı

Ünlü sanatçı Oğuzhan Koç, Hatay'da konser verdi.

12.10.2019 18:43Oğuzhan Koç Mehmetçiği ve Milli Takımı unutmadı
Ünlü sanatçı Oğuzhan Koç, Hatay'da konser verdi. Sevilen sanatçı konsere milli formayla çıkarak Mehmetçiğe ve Milli Takıma destekte bulundu.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Palladium Alışveriş Merkezi tarafından gerçekleştirilen organizasyonda Oğuzhan Koç, sevenleriyle buluştu. Şarkılarını hayranlarına seslendiren Oğuzhan Koç, konsere Türkiye Milli Takımının formasıyla çıktı. Ünlü sanatçı, Türkiye sınırlarının güvenliğini sağlamak için Barış Pınarı Harekatı gerçekleştiren Mehmetçiğe ve dün Arnavutluk Milli Takımı ile çıktığı mücadeleyi 1-0 kazanan Türkiye Milli Takımına giydiği formayla destek verdi. Oğuzhan Koç, konserde hayranlarına birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi. - HATAY

Oğuzhan Koç, Hatay, Magazin

Kaynak: İHA

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