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Oğuzhan Koç'tan hayranlarını şaşırtan hamle: Hepsini sildi

Yağmur Tanrısevsin ile 4 yıllık ilişkisini sonlandıran Oğuzhan Koç'tan takipçilerini şaşırtan bir hamle geldi. Koç, Instagram hesabındaki bütün fotoğrafları sildi. Şarkıcının bu hamlesi sonrası sosyal medyada "Sıfırdan başlıyor" yorumları yapıldı.

20.11.2019 21:30 | Son Güncelleme: 20.11.2019 21:56

Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin, geçtiğimiz ay 4 yıllık ilişkilerini sonlandırmış ve hayranlarını oldukça şaşırtmıştı. Evlilik haberi beklerken ayrılık haberi gelen çiftin, yeniden bir araya gelip gelmeyeceği de merak konusuydu.

BÜTÜN GÖNDERİLERİ SİLDİ

Ayrılık sonrası 'dan birbirlerini takip etmeye devam eden Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin, dün akşam sevenlerinin umutlarını da kırdı. Koç, Instagram hesabındaki bütün gönderileri sildi ve Yağmur Tanrısevsin'i takipten çıkarttı.

TANRISEVSİN DE KOÇ'U TAKİPTEN ÇIKARTTI

Sosyal medyada şarkıcı için "Sıfırdan başlıyor" yorumları yapılırken, Tanrısevsin'in de Koç'u takipten çıkartması ilişkinin tamamen bittiğini gözler önüne serdi.

Oğuzhan Koç'tan hayranlarını şaşırtan hamle: Hepsini sildi

Oğuzhan Koç, Instagram, Magazin


HABER YORUMLARI (4)
MEMLEKETİM:Simdi bunun yüzünde Dolar 7 lira, Altinin grami 300 lira olur. Ne günlere kaldik.
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MEDYA PATRONU:BEN BU ADAMI HİÇ BEĞENMİYORUM. BUNU KİM MEŞHUR ETTİ ANLAMIYORUM.
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CEM:Sen beğenmiyorsun diye başkaları da mı beğenmemek zorunda?
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AVNİ:aslım doğum günün kutlu olsun aşkitom.
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