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Oğuzhan Koç'tan yeni albüm sürprizi

Yıllarca birçok hite imza atan ve son dönemde de YouTube kanalında yeniden seslendirdiği şarkılarıyla önemli izleme sayılarına ulaşan Oğuzhan Koç, 5 yeni şarkısının yer aldığı albümü "Ev"i 17 Ocak'ta yayınlıyor

13.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:41Oğuzhan Koç'tan yeni albüm sürprizi

Albüm, yeni şarkıların yanı sıra yayınlanmış 12 şarkının akustik versiyonunu da içeriyor. Bu şarkılar arasında Murat Boz'dan dinlediğimiz "Yüzüm Yok" şarkısı da var.

Albümdeki şarkıların sözü ve bestesi Oğuzhan'a ait

Albüme "Ev" ismi ise sadeleşme ve kendine dönme sürecini temsil etmesi için verilirken, Oğuzhan Koç'un olgunlaşan tarzını ve dönüşen müzik anlayışını da ifade ediyor. Albümde yer alan tüm yeni şarkıların söz ve bestesi Oğuzhan Koç'a, düzenlemeleri Çağrı Telkıvıran'a ait.

17 Ocak'ta tüm dijital platformlarda yayına girecek albümde, "Hesabıma Yazıyor" ilk klip olarak aynı anda YouTube'da izleyicilerle buluşacak. Albümdeki diğer yeni şarkılar "Aşk Dediğin", "Utan", "Unutma Bari Beni", "Yok Sanayım"ın kipleri de yakın zamanda Oğuzhan Koç YouTube kanalında izleyicilerle buluşacak.


Oğuzhan Koç, Murat Boz, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

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