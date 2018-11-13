'Oğuzhan Kötü Oyuncu Mu?'

Samet Aybaba
ve Slaven Bilic
dönemlerinde de takımın başında yönetici olarak bulunan ve bu alanda büyük bir tecrübeye sahip olan Kavalcı, "Oğuzhan'ı kazanmamız lazım" diye konuştu.
Siyah-beyazlı taraftarların yetersiz performans nedeniyle Oğuzhan'a zaman zaman tepki göstermesinin normal olduğuna vurgu yapan Ahmet Kavalcı, "Tepkiler bir oyuncuyu kazanmaya yönelik olmalı. Düşünün Oğuzhan A Milli Takımı'na giden tek yerli oyuncumuz. İyi bir oyuncu olmasa Lucescu
onu neden çağırsın? Oğuzhan iki şampiyonluğumuza önemli katkılar sağladı. İnsanlar hata yapabilir. Kötü oynadıkları dönemler de olabilir ama sürekli tepki alan futbolcu oynayamaz duruma gelir. Bu durum Beşiktaş'a zarar verir. İnşallah elbirliğiyle bu kötü günleri birlikte atlatacağız" ifadelerini kullandı.
Moral verdiler
Bu arada Demir Grup Sivasspor
maçında yoğun şekilde protesto edilen Oğuzhan'ın moralinin bir hayli bozuk olduğu ve takım arkadaşlarının tecrübeli oyuncuyu teselli ettikleri aktarıldı. Pepe ve Ricardo Quaresma
'nın da Oğuzhan'a gösterilen tepkiden dolayı üzgün oldukları ve soyunma odasında genç kaptana moral vermeye çalıştıkları vurgulandı.
Sivasspor,Futbol,Ahmet Kavalcı
'Takıma 200 milyon liralık ödeme yaptık'
Ahmet Kavalcı, Beşiktaşlı futbolculara son dönemde toplam 200 milyon liralık ödeme yaptıklarını açıkladı. Siyah-beyazlı yönetim olarak gecikmeli de olsa oyuncuların tüm alacaklarını hesaplarına yatırdıklarını kaydeden Kavalcı, "Eylül
sonu itibariyle hiçbir oyuncuya borcumuz yok. Toplam 200 milyon lira ödeme yaptık" diye konuştu.
Beşiktaş'ın iki kulvarda aldığı başarısız sonuçları da değerlendiren siyah-beyazlı yönetici, "Evet kötü bir dönemden geçiyoruz ama bunu düzeltecek olan da biziz" yorumunu yaptı.