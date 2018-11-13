'Oğuzhan Kötü Oyuncu Mu?'

'Takıma 200 milyon liralık ödeme yaptık'

Ahmet Kavalcı, Beşiktaşlı futbolculara son dönemde toplam 200 milyon liralık ödeme yaptıklarını açıkladı. Siyah-beyazlı yönetim olarak gecikmeli de olsa oyuncuların tüm alacaklarını hesaplarına yatırdıklarını kaydeden Kavalcı, " Eylül sonu itibariyle hiçbir oyuncuya borcumuz yok. Toplam 200 milyon lira ödeme yaptık" diye konuştu.

Beşiktaş'ın iki kulvarda aldığı başarısız sonuçları da değerlendiren siyah-beyazlı yönetici, "Evet kötü bir dönemden geçiyoruz ama bunu düzeltecek olan da biziz" yorumunu yaptı.