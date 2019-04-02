Oguzhan Özer Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP BALIKESİR AYVALIK belediye başkan adayı olan Oguzhan Özer isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BALIKESİR AYVALIK ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Oguzhan Özer isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP BALIKESİR AYVALIK adayı Oguzhan Özer kimdir? BTP BALIKESİR AYVALIK adayı Oguzhan Özer yüzde kaç oy aldı?

Oguzhan Özer Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP BALIKESİR AYVALIK belediye başkan adayı olarak gösterilen Oguzhan Özer AYVALIK ilçesinde % 0,09 oranında oy almıştır. AYVALIK ilçesinde % 0,09 oranında oy olan Oguzhan Özer adlı BTP adayı toplamda 38 adet oy sayısına ulaştı.

BALIKESİR AYVALIK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.